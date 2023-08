La Compagnia di Calci compie 20 anni: ecco gli eventi in programma

Scritto da admin• 1:02 pm• Calci, Cultura, Tutti

CALCI – Nell’ambito delle celebrazioni per i 20 anni della Compagnia di Calci, sono tre gli eventi organizzati in collaborazione o con il sostegno dell’amministrazione comunale:



Venerdì 1 Settembre ore 18, sala consiliare: la Compagnia di Calci, il Comune di Calci la sezione Anpi Piero Elter di Calci presentano il libro “Velia, la dignità contro il regime” di Laura Fagiolini, in occasione del 79° anniversario della Liberazione di Calci dal nazifascimo.



Lunedì 4 Settembre ore 21, sala consiliare: “La toponomastica calcesana” Compagnia di Calci e Comune di Calci presentano il lavoro svolto per il recupero dei toponimi di Calci e sui nomi dei ponti e dei corsi d’acqua.



Venerdì 8 Settembre, ore 18 sala consiliare: presentazione del libro “La mia voce” di Fabio Demi e Aldo Orsini, evento organizzato da Compagnia di Calci, Comune di Calci, Followers Pisa e Goalbook Edizioni.



“A nome della comunità e dell’amministrazione comunale che rappresento – commenta il Sindaco Massimiliano Ghimenti – ringrazio pubblicamente la Compagnia di Calci per l’attività portata avanti in questi 20 anni. Tali attività, spesso in sinergia con la nostra amministrazione, e con risultati tangibili come nel caso di “Puliamo il mondo” (solo per fare un ulteriore concreto esempio) hanno sempre avuto la finalità di migliorare il paese e la volontà di promuoverlo. Per questo dico ancora un grande grazie al Presidente ed a tutti i volontari che hanno fatto, fanno e faranno attività con l’associazione nell’interesse di Calci”.



L’amministrazione comunale invita quindi tutti a partecipare ai tanti eventi messi in programma dall’associazione per salutare il raggiungimento di questo importante traguardo. Per maggiori informazioni e conoscere anche tutti gli altri eventi organizzati dalla compagnia di Calci per festeggiare il ventennale di attività: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076012422158

Condividi la notizia:

Last modified: Agosto 29, 2023