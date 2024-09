La Città Ecologica: “Preoccupazioni per l’erosione a Marina di Pisa. Mancano interventi urgenti e strategia a lungo termine”

Scritto da admin• 4:53 pm• Attualità, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La Città Ecologica.

“A Marina di Pisa riaffiorano preoccupazioni legate alle mareggiate dell’autunno scorso, che avevano causato gravi danni al litorale. Tra i punti critici, la diga foranea sud del porto e la cella 4, dove la “spiaggia in ghiaia” non è mai stata completata. Finora, l’unico intervento effettuato è stato il rafforzamento delle scogliere pubbliche a sud del porto, mentre nulla è stato fatto dal privato per la diga foranea e per la cella 4, nonostante uno studio regionale suggerisse interventi urgenti. La Regione ha speso la maggior parte dei fondi per ripascimenti in sabbia di spiagge in concessione, che hanno portato benefici solo ai balneatori, senza affrontare i problemi di erosione. Le celle in ghiaia a sud della 4 necessitano anch’esse di manutenzione e ripascimento, ma non sono stati effettuati interventi significativi. Questa mancanza di azione riflette una sottovalutazione dei problemi e una preoccupante inerzia in vista dei cambiamenti climatici, che potrebbero aumentare il livello del mare e intensificare le mareggiate. È urgente un piano generale di lotta all’erosione per la costa da Livorno a Viareggio, gestito da esperti internazionali. Inoltre, è necessario istituire una “cabina di regia tecnico-politica” per coordinare gli interventi e migliorare l’efficacia della gestione del litorale.“, conclude il comunicato stampa.

Last modified: Settembre 12, 2024