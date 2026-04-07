Servizio civile, prorogata al 16 aprile la scadenza per 74 posti nell’Asl Toscana nord ovest

Written by Redazione• 4:03 pm• Pisa, Attualità

PISA – È stata prorogata a giovedì 16 aprile 2026 la scadenza per presentare domanda al progetto di Servizio Civile Universale promosso dall’Azienda USL Toscana nord ovest.

I posti disponibili sono 74, di cui 24 riservati a giovani con minori opportunità (GMO), nell’ambito dell’iniziativa finanziata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Il progetto interessa l’intero territorio dell’Azienda sanitaria, che comprende le province di Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno. Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito dell’USL Toscana nord ovest.

Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e prevede un assegno mensile di 519,47 euro. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni, dal lunedì al sabato, con partecipazione obbligatoria alle attività di formazione generale, specifica e di tutoraggio.

Le sedi coinvolte sono numerose e distribuite sul territorio: tra queste gli ospedali di Livorno, Cecina, Piombino, Pontedera, Volterra, Lucca, Versilia, Massa e Castelnuovo Garfagnana, oltre a presidi distrettuali e centri amministrativi, per un totale di 74 posti complessivi.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line), accessibile da computer, tablet e smartphone, entro le ore 14 di giovedì 16 aprile 2026, indicando il codice accreditamento SU00503 dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

L’elenco degli ammessi, insieme al calendario delle prove di selezione (test e colloqui), sarà pubblicato sul sito dell’Azienda nella sezione dedicata al servizio civile e ai bandi.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, ai numeri 0587 273599 o 348 0655746, oppure scrivere agli indirizzi email rossana.guerrini@uslnordovest.toscana.it e servizio.civile@uslnordovest.toscana.it.

Last modified: Aprile 7, 2026