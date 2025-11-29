La Città del Teatro: arriva la Prima Toscana di Baby Reindeer / Piccola Renna

Written by admin• 9:07 am• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Sabato 6 dicembre alle ore 21, La Città del Teatro di Cascina ospita la Prima Toscana di Baby Reindeer / Piccola Renna, l’acclamato monologo di Richard Gadd portato in scena da Francesco Mandelli, per la regia di Francesco Frangipane.

Un one man show potente e incalzante che esplora ossessione, vulnerabilità e desiderio di riconoscimento.

Il testo – tradotto e rappresentato per la prima volta in Italia nella versione di Massimiliano Farau – nasce dall’esperienza autobiografica dell’autore scozzese Richard Gadd. Dopo il successo all’Edinburgh Fringe Festival 2019, Baby Reindeer ha ispirato la serie Netflix rivelazione del 2024, vincitrice di tre Emmy Awards.

Al centro della storia c’è Donny, aspirante comico che vive tra frustrazioni e lavori precari. Un gesto di gentilezza verso una cliente si trasforma in un incubo: la donna sviluppa un’ossessione crescente, che invade e sconvolge la sua vita. Mandelli restituisce con intensità il vortice emotivo del protagonista in un racconto che alterna comicità tagliente e momenti di profonda inquietudine.

La voce di Marta è affidata a Barbara Ronchi. Partecipano inoltre, nel cast vocale e audiovisivo, Luigi Diberti, Arcangelo Iannace, Michela Martini, Fabrizia Sacchi, Omar Sandrini e Silvia Siravo. Le musiche originali sono di Roberto Angelini; scenografia di Francesco Ghisu, luci di Giuseppe Filipponio, costumi di Eleonora Di Marco. Producono Argot Produzioni, Infinito e Nidodiragno/CMC.

Info spettacolo

Sabato 6 dicembre – ore 21.00

La Città del Teatro, Cascina (PI)

Prevendite su Ticketone e in teatro

050 744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

Last modified: Novembre 29, 2025