La CISL Pisa ha incontrato i Consiglieri Regionali nella Sala Convegni dei Cappuccini a Pisa

La CISL di Pisa ha incontrato nella mattinata di venerdì 16 gennaio i consiglieri regionali presso la Sala Convegni dei Cappuccini a Pisa, in un momento di confronto aperto e costruttivo sui temi che attanagliano il mondo del lavoro e, più in generale, la nostra comunità.

Hanno partecipato Massimiliano Ghimenti (AVS), Irene Galletti (Movimento 5 Stelle), Diego Petrucci (FDI), Matteo Trapani (PD), Federico Eligi (Casa Riformista) ed in collegamento telefonico l’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini (PD).

Lavoro, diritti, sviluppo del territorio, welfare e prospettive future: al centro del dibattito le criticità reali vissute da lavoratrici e lavoratori e la necessità di risposte concrete da parte delle istituzioni.

”E’ stato un momento di confronto importante con i Consiglieri regionali, per portare avanti tutte le criticità della nostra provincia. Il dialogo resta lo strumento fondamentale per costruire soluzioni condivise e dare voce ai bisogni delle persone. La CISL c’è, oggi come domani, per un lavoro più giusto e un territorio più forte che risolva i problemi a livello di mercato del lavoro, a sostegno delle piccole e medie imprese, per i giovani e le donne per un lavoro stabile e sicuro e una sanità che sia più equa e più accessibile per tutti“, ha detto Giorgia Bumma segretaria CISL Pisa.

