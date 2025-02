La Cisl di Pisa a Roma all’assemblea Generale dei Delegati Cisl. Campera (Cisl Pisa): “Orgogliosi che la proposta di legge sia passata”

Written by admin• 1:55 pm• Attualità, Pisa

Cambio al vertice della Cisl: Daniela Fumarola nuova segretaria generale Cisl

PISA – La delegazione della Cisl di Pisa ha partecipato nella giornata martedì 11 febbraio all’assemblea generale dei delegati Cisl svoltasi a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione per illustrare e discutere proposta di legge di partecipazione popolare dei lavoratori all’impresa. Erano presenti il segretario generale Cisl Dario Campera e la responsabile Segretaria UST Giorgia Bumma. Durante l’assemblea generale è intervenuta il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.

“E’ stato un momento importante per la nostra delegazione in cui abbiamo ribadito la centralità della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda – afferma Dario Campera Segretario Generale Cisl di Pisa -, una delle poche leggi che negli ultimi sette decenni è riuscita ad arrivare al parlamento. Siamo orgogliosi e contenti che la proposta di legge sia passata fortemente voluta dalle organizzazioni sindacali sia passata in parlamento. Questo premia il buon lavoro di tutti”.

Nella giornata di mercoledì cambio al vertice della Cisl con Daniela Fumarola, 58 anni, pugliese di Taranto, che è la nuova Segretaria Generale della CISL. Eletta all’unanimità dal Consiglio Generale della Confederazione dopo le dimissioni di Luigi Sbarra per raggiunti limiti di età, con 188 voti su 191 votanti. Confermata l’intera squadra di segreteria: Andrea Cuccello, Ignazio Ganga, Giorgio Graziani, Mattia Pirulli e Sauro Rossi.

