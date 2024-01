La carica dei 600 è incredibile. Ed il Pisa espugna il “Rigamonti-Ceppi”stendendo il Lecco

Scritto da admin• 7:35 pm• Pisa SC

LECCO – Tifo nerazzurro mobilitato anche per la trasferta in terra lombarda a Lecco. Circa 600 i tifosi nerazzurri, partiti in mattinata alla volta di Lecco, dai gruppi della Nord ai pullman dei Club, dal centro coordinamento di Liana Bandini, che ha organizzato una gita di tre giorni partendo con qualche giorno di anticipo, fino alla Gradinata di Alessio Pellegrini ed al Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni. Tutti hanno solcato l’autostrada percorrendo i circa 330 km. che dividono la città della Torre da Lecco.

di Maurizio Ficeli

Bello il colpo d’occhio del settore pisano colorato di nerazzurro e rossocrociato con bandieroni al vento e cori poderosa a sostegno del team di mister Aquilani Buono anche il tifo di casa. Le due tifoserie sostengono le proprie compagini, ignorandosi a vicenda. Parte la rumba dei cori dei supporters giunti dalla città della Torre Pendente :”oh forza nerazzurri Ale, ohohoh!”. seguito da “Non ti arrendere mai, siamo sempre con te e mai ti lascerò” mentre i leccesi intonano un coro alquanto campanilistico rivolto agli eterni rivali lariani :”È chi non salta va a vedere il Como!”.

Mentre gli ultras della Nord pisana espongono uno striscione dedicato a Stefano Mantovani, ultras del Livorno, deceduto giorni fa a soli 58 anni. Ed al 29mo esplode la Santabarbara del tifo nerazzurro perché il Pisa va in vantaggio con il grande Miguel Veloso che manda in visibilio i supporters pisani. E la rumba va avanti” Ale Pisa Ole segna un altro gol, conquista la vittoria, conquistala per noi”. seguito da un “Forza nerazzurri canterò, sempre al tuo fianco io sarò, canto, non mi stanco, forza grande Pisa facci un gol”. Si va al riposo con il Pisa in vantaggio. Inizia la ripresa ed i cori nerazzurri si rafforzano:”Siamo gli ultras nerazzurri, e mai nessuno ci fermera’, ovunque il Pisa seguiremo è lo trascineremo in A”. Il Pisa si mantiene in vantaggio e la tifoseria pisana imbastisce ancora cori di grande incitamento e di eterna fede: “Sempre insieme a te, Pisa Sporting Club”. Qualche brivido ed un po’ di spavento quando Nicolas va a terra in area in uno scontro di gioco. Ma poi si riprende ed il gioco prosegue. “eoeoh, e forza Pisa, facci un gol”. Ed al 74’Arturo Calabresi mette in sicurezza il risultato segnando la rete del 2 a 0.Esulta la tifoseria nerazzurra che pregusta un successo dei propri beniamini. E un apoteosi di cori. Al 82′ per il Lecco ottiene un rigore, segnato da Lepore, dopo la consultazione del Var che riapre la gara. Ma l’illusione per i leccesi dura poco perché al minuto 85′ ci pensa Mlakar a mettere al sicuro la vittoria, segnando il 3 a 1.Ed i tifosi nerazzurri cantano mentre quelli di casa ammutoliscono. Ed al termine, grande è la festa con la squadra a prendere gli applausi dei tifosi. Ed ora sotto con lo Spezia, i tre punti sono obbligatori. Forza Ragazzi, vi vogliamo così!

