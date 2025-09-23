La campagna del Comune per rinnovare le carte d’identità cartacee

Written by admin• 12:12 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide per l’espatrio, secondo il Regolamento europeo 2019/1157 (vedi https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/identita-digitale/addio-alla-carta-didentita-cartacea-per-espatrio-cosa-cambia-nel-2026/).

Per prevenire con adeguato anticipo le corse dell’ultimo minuto in vista delle partenze estive, l’amministrazione comunale di Cascina lancia una campagna per rinnovare le carte di identità cartacee ancora in circolazione, invitando i cittadini a fissare un appuntamento con l’ufficio anagrafe per passare alla carta d’identità elettronica (CIE).

Il primo appuntamento in calendario è fissato per sabato 4 ottobre, con un “Open Day Carta d’Identità Elettronica” ad accesso libero dalle 10 alle 19 riservato ai residenti possessori di carta d’identità cartacea la cui validità cesserà col 2 agosto 2026. Basta portare con sé una fototessera, la tessera sanitaria o codice fiscale e la carta d’identità cartacea. Per i minori, occorre la presenza del minore e di entrambi i genitori (oppure la dichiarazione di assenso del genitore assente). Il costo è di 22,20 euro.

È importante che la cittadinanza sia consapevole della necessità di passare alla CIE entro la data del 3 agosto 2026: chi non può partecipare all’open day, può sempre programmare per tempo un appuntamento per il rinnovo nei prossimi mesi. Le cartacee ad oggi in circolazione a Cascina sono poco più di 8.000, poco più di 7.000 quelle rilasciate a cittadini italiani la cui la validità all’espatrio è rilevante di cui 900 già scadute e 1.700 che scadranno da qui al 03/08/2026 che rientrano nella normale programmazione degli appuntamenti. Sono poco meno di 5.000 i cittadini interessati al rinnovo, che dovranno, in questi 11 mesi, fissare un appuntamento per il passaggio alla CIE. Per prendere appuntamento, seguire una delle seguenti modalità: telefonando al numero 050.719.353 dal lunedì al venerdì dalle ore 12:45 alle ore 13:30 o collegandosi al sito del Comune di Cascina (https://servizionline.hypersic.net/cmscascina/login.aspx).

Last modified: Settembre 23, 2025