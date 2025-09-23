Coppa Italia. Pezzuto arbitra Torino-Pisa

PISA – Archiviata la sconfitta di Napoli in campionato è già tempo di pensare alla Coppa Italia per il Pisa Sc che affronterà giovedì 25 settembre alle ore 21 il Torino all’Olimpico “Grande Torino“.
Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative ai Sedicesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa. Questi i designati per la gara Torino-Pisa in programma giovedì 25 settembre 2025 (ore 21.00) allo Stadio Olimpico “Grande Torino”
Arbitro. Ivano Pezzuto (Lecce)
1° Assistente. Marco Trinchieri (Milano)
2° Assistente. Mattia Politi (Lecce)
4° Ufficiale. Gianluca Manganiello (Pinerolo)
Var. Manuel Volpi (Arezzo)
Avar. Valerio Marini (Roma 1)