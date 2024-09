La Bright Night della ricerca illumina le strade e le piazze di Pisa

Scritto da admin• 9:43 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

Venerdì 27 settembre appuntamento con la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori: laboratori in piazza, talk, giochi per bambini e un’iniziativa di respiro internazionale in Sapienza

PISA – Saranno ancora le piazze di Pisa le protagoniste della BRIGHT Night, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori che torna venerdì 27 settembre con un programma di eventi nato dalla collaborazione tra Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR, INFN, INGV, EGO-Virgo. Esperimenti e dimostrazioni scientifiche, laboratori interattivi, giochi e attività dedicate a bambini e bambine animeranno la manifestazione nel centro della città dove i cittadini, a partire dalle ore 16.30, potranno incontrare i protagonisti della ricerca. Quest’anno la Bright-Night pisana si apre con un appuntamento internazionale che coinvolge le Alleanze Universitarie Europee di cui fanno parte gli atenei toscani e imprenditrici di successo provenienti dall’ecosistema di innovazione pisano: l’appuntamento è per la mattina di venerdì 27 settembre nel Palazzo della Sapienza che, a partire dalle ore 10, ospiterà Bright Women “Shining in Innovation”, un evento che ha l’obiettivo di esplorare le storie di successo e promuovere l’empowerment femminile nel mondo imprenditoriale.

I numeri di quest’anno raccontano di una Notte che sarà illuminata da circa 200 eventi, con 36 postazioni interattive e 26 talk nelle piazze, ispirate quest’anno alle “P” dell’Agenda dello Sviluppo Sostenibile: “Planet” (Piazza Santa Caterina), “People” (Largo Ciro Menotti), “Prosperity” (Piazza dei Cavalieri) e “Peace” (Logge di Banchi). Grazie alla partnership con CNA, in ogni piazza saranno presenti stand di aziende enogastronomiche del territorio per il “Gusto della Ricerca”. Moltissime iniziative sono inoltre organizzate nei dipartimenti, nelle biblioteche, nei musei, nelle sedi universitarie e nei centri di ricerca. La mattina sono attesi oltre 2.000 studenti delle scuole di ogni grado che da Pisa, Livorno, Massa, Pontedera, Cascina, Cecina e altre città del territorio si sono prenotati per oltre 60 attività a loro dedicate nelle varie sedi istituzionali, dove potranno assistere a lezioni, visitare laboratori, fare esperimenti e giochi insieme ai ricercatori e alle ricercatrici. Inoltre, sono previste performance teatrali dedicate a Dante in Logge di Banchi e due visite guidate in Piazza dei Miracoli a cura della Scuola Normale, con la collaborazione dell’Opera Primaziale. In Piazza Santa Caterina l’Edicola della Legalità rimarrà eccezionalmente aperta e ospiterà un evento sulla legalità e la Costituzione. Chiusura della manifestazione con lo spettacolo “Shaping a Brighter Future”, videomapping in Logge di Banchi con 4 proiezioni previste dalle ore 20 alle 22. A seguire, DJ set di Radioeco. Il programma in dettaglio è disponibile su www.bright-night.it.

Il programma delle attività a Pisa è stato presentato in una conferenza stampa a cui hanno partecipato, coordinati da Alessio Cavicchi, delegato per la promozione della cultura imprenditoriale e dell’innovazione e responsabile scientifico di Bright-Night Unipi, Giuseppe Iannaccone, prorettore vicario Università di Pisa, Michele Conti, sindaco di Pisa, Francesco Cardarelli, prorettore al trasferimento tecnologico della Scuola Normale Superiore, Mariagrazia Alabrese, referente scientifica Bright-Night della Scuola Superiore Sant’Anna, Simona Bronco, referente organizzazione “Bright Night” per l’Area Territoriale della Ricerca di Pisa CNR, Tomaso Esposti Ongaro, direttore INGV Pisa, Paolo Spagnolo, direttore INGV Pisa, Vincenzo Napolano, Responsabile comunicazione EGO. Il programma Bright Women è stato illustrato dalla professoressa Veronica Neri, referente di questo tema per l’Università di Pisa.

L’inaugurazione è prevista alle ore 16 in Logge di Banchi alla presenza dei rappresentanti dei vari enti e delle autorità cittadine.

Bright Women. Novità di questa edizione è il tema “BRIGHT Women”, un focus particolare dedicato alla ricerca e agli studi che promuovono il benessere e l’emancipazione delle donne e di cui si discuterà nell’evento in programma a Firenze mercoledì 25 settembre, che anticipa gli appuntamenti del 27. L’iniziativa, dal titolo “Bright Women: Ricerca per il Ben-Essere Globale”, in programma alle ore 10 a Palazzo Strozzi Sacrati, in Piazza Duomo, nasce con la collaborazione della Commissione Regionale Pari Opportunità della Toscana e vede i contributi di tutti gli enti partner, per la prima volta riuniti nel proporre un appuntamento comune, che avrà poi declinazioni in tutte le città. A Pisa, per il focus Bright Women, appuntamento la mattina di venerdì 27 settembre nel Palazzo della Sapienza che, a partire dalle ore 10, ospiterà Bright Women “Shining in Innovation”, un evento dedicato all’imprenditoria femminile che coinvolgerà ospiti internazionali provenienti dalla rete delle Alleanze Universitarie Europee di cui fanno parte gli atenei toscani (Circle U., EUniWell, EELISA) e imprenditrici di successo provenienti dall’ecosistema di innovazione pisano.

