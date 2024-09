Cetilar Arena, affidato l’incarico di advisor immobiliare per l’aggiornamento della valutazione

Scritto da admin• 8:24 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Il Comune di Pisa ha affidato il servizio di advisor immobiliare per l’aggiornamento della valutazione del valore della Cetilar Arena.

La determina dirigenziale, che affida il servizio per una valore di 30mila euro oltre Iva, fa seguito alle comunicazioni pervenute a Palazzo Gambacorti da parte del Pisa Sporting Club nelle quali veniva espressa la volontà di sostituirsi alla Dea Capital Real Estate in qualità di proponente di un progetto finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione dello Stadio comunale, anche in relazione al mutamento societario avvenuto nel gennaio 2021 con il passaggio del 75% del capitale al nuovo socio Ak calcio Holding Limited.

«Sullo stadio Romeo Anconetani – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – il nostro impegno non è mai mancato sia sul fronte della destinazione urbanistica, sia sulle opere di manutenzione, sia sulla nuova valutazione che concretizziamo con questo atto per tenere aperte più strade con l’obiettivo di garantire il futuro dello stadio, anche nell’ottica delle opportunità aperte con la cosiddetta “legge stadi” (decreto legislativo n. 38/2021)».

«Sulle opere di manutenzione – continua il Sindaco – dal 2018 ad oggi sono stati fatti interventi per un totale di 780mila euro e continueremo a farli nel prossimo futuro per adeguare l’impianto sugli aspetti sismici, così come lavoreremo per l’incremento dei posti nella curva Nord. Nella ultima variazione di bilancio abbiamo stanziato altri 800mila euro di risorse comunali per aumentare la capienza della curva Nord di 600 ulteriori posti. Rimane aperto, poi, il confronto sia sulla convenzione, abbiamo poco meno di un anno di tempo per definire la prossima, sia sulla possibilità di arrivare alla cessione, nel caso in cui la società confermasse l’interesse all’acquisto o alla concessione del diritto di superficie».

L’advisor individuato è la società Avalon real estate che vanta una lunga esperienza nel settore. Nello specifico l’incarico riguarderà la valutazione dello stadio, sia riguardo la cessione che la concessione del diritto di superficie sia la stima di un canone di locazione per una concessione pluriennale. L’advisor avrà 45 giorni lavorativi di tempo per fornire all’Amministrazione Comunale il risultato della nuova perizia e delle stime richieste.

Last modified: Settembre 23, 2024