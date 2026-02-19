La BR Football proprietaria del 95% dell’US Città di Pontedera

Written by admin• 5:38 pm• Calcio Serie C, Attualità, Pontedera, Sport, Sport Home page

Pontedera — US Città di Pontedera comunica che presso lo Studio del Notaio Marinella, a Pontedera, si è perfezionato il trasferimento di proprietà del 95% delle quote sociali alla società BR Football.

Con tale operazione, BR Football assume il ruolo di socio di controllo del Club, in un’ottica di continuità e sviluppo. L’ingresso della nuova proprietà si inserisce in un percorso di transizione responsabile: fino al termine della stagione sportiva in corso, sarà garantito pieno sostegno al progetto tecnico e gestionale attualmente in essere, con l’obiettivo prioritario di accompagnare squadra e staff nel raggiungimento dei traguardi sportivi prefissati.

Nel contempo, è stato nominato il nuovo Cda, così composto:

Presidente e AD: Gustavo Nikitiuk

Vicepresidente: Stefano Lucchesi

Consiglieri: Eduardo Tega, Paolo Pastacaldi e Fabio Scripilliti

La Società esprime la propria riconoscenza ai soci uscenti, al presidente Simone Millozzi e al Cda per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto in questi anni e formula un grande in bocca al lupo ai nuovi membri.

Il Club ringrazia lo studio commerciale Loscalzo-Formichi, lo studio commerciale Mannini-Landi e il Notaio Marinella per l’assistenza prestata e la professionalità dimostrata.

Last modified: Febbraio 19, 2026