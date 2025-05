La biblioteca Gronchi protagonista al Salone del Libro di Torino con “La Notte dei Pupazzi”

Written by admin• 4:12 pm• Attualità, Cultura, Pontedera

PONTEDERA- La biblioteca comunale “Gronchi” di Pontedera è salita questa mattina sul prestigioso palcoscenico del Salone Internazionale del Libro di Torino, portando l’esperienza originale e coinvolgente della “Notte dei Pupazzi”, uno dei progetti più apprezzati dell’edizione 2024 del festival “Ponte di Parole”.

Il progetto, selezionato a livello regionale per rappresentare la Toscana nel padiglione dedicato, è stato raccontato al pubblico del Lingotto dalle bibliotecarie Silvia Bracaloni e Veronica Cerrai. L’iniziativa nasce da un’idea semplice ma ricca di magia: invitare i bambini a lasciare, per una notte, il loro pupazzo preferito in biblioteca. Il mattino seguente, durante una colazione con letture, i piccoli partecipanti hanno scoperto — grazie a foto e racconti — che i loro amici di pezza avevano trascorso una notte avventurosa tra gli scaffali, leggendo libri, guardando film, giocando a scacchi e curiosando tra le sale della biblioteca.

Un’idea che ha subito conquistato bambini e famiglie, suscitando entusiasmo e partecipazione e diventando simbolo della capacità della biblioteca di avvicinare i più piccoli al mondo della lettura con creatività e tenerezza.

La “Notte dei Pupazzi” è stata una delle tre iniziative scelte per rappresentare i festival letterari toscani, insieme a “Mugello da Fiaba” e al “Festival Leggenda per Bambini” di Empoli.

«Una grande soddisfazione – commenta l’assessore alla cultura Francesco Mori – che premia l’impegno dello staff della biblioteca comunale e valorizza un percorso pensato per i più piccoli. Questo progetto ha attirato molta curiosità per la sua originalità, ricevendo anche richieste di approfondimento da parte di altre realtà. È bello vedere che oggi Pontedera è presente al Salone del Libro di Torino, portando con sé una delle iniziative simbolo di Ponte di Parole, un festival letterario sempre più diffuso, conosciuto e apprezzato».

