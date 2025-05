Banca Mediolanum: 23 anni di passione Azzurra al Giro d’Italia – Domani tappa Lucca-Pisa con i grandi campioni

Written by admin• 4:17 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

PISA- Domani, martedì 20 maggio, prenderà il via da Lucca la decima tappa del 108° Giro d’Italia, che si concluderà nella suggestiva cornice di Piazza del Duomo a Pisa. Anche quest’anno, per il 23° anno consecutivo, Banca Mediolanum è sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, consolidando il suo storico legame con la Maglia Azzurra e con una delle manifestazioni sportive più amate dagli italiani.

“Un Giro nel Giro” arriva a Pisa: si pedala con i campioni

In occasione della tappa, approda a Pisa anche “Un Giro nel Giro”, l’iniziativa di pedalate amatoriali targata Banca Mediolanum, che permette a clienti e appassionati di ciclismo di vivere da vicino l’emozione della corsa rosa pedalando al fianco di ex fuoriclasse.

Il ritrovo è previsto per le ore 8:30 presso il Family Banker Office di via Pietro Nenni. Alle 9:25 il via alla pedalata su un percorso pianeggiante di 27 chilometri che si concluderà proprio sulla linea d’arrivo della cronometro. Tra i protagonisti dell’evento anche i grandi nomi del ciclismo italiano: Francesco Moser, Paolo Bettini, Alessandro Ballan, Maurizio Fondriest e Matteo Muccioli.

L’iniziativa è organizzata da Ciro Della Valle, Regional Manager Emilia, Romagna e Toscana di Banca Mediolanum.

“Storie su due ruote”: i ricordi dei campioni

Tra le tante emozioni legate al Giro, torna anche il format “Storie su due ruote: parola di campione”, lo spazio curato da Banca Mediolanum dove, in ogni tappa, un ex campione condivide un ricordo personale legato al territorio attraversato dalla corsa.

Proprio Francesco Moser, vincitore del Giro d’Italia 1984, ha ricordato con emozione la cronometro di apertura di quell’anno disputata a Lucca:

“Quel prologo sulle mura storiche, con il pubblico a pochi metri, è stato uno dei momenti più intensi della mia carriera. La Toscana ha un’anima unica: le sue strade raccontano storie di fatica e di gloria.”

“Fragili, ma potenti”: la solidarietà corre con il Giro

Il Giro d’Italia sarà anche un’importante occasione di solidarietà grazie al progetto “Fragili, ma potenti” promosso da Fondazione Mediolanum. L’obiettivo è sostenere 1.064 bambini affetti da disabilità neurologiche complesse, offrendo loro percorsi riabilitativi personalizzati grazie alla collaborazione con Fondazione Don Gnocchi, Fondazione Fight The Stroke e Fondazione TOG.

Il progetto prevede anche un accompagnamento psicologico per le famiglie, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle potenzialità inespresse dei bambini. Come ogni anno, Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 60.000 euro raccolti, moltiplicando l’impatto di ogni donazione.

Per saperne di più e contribuire alla campagna:

www.fondazionemediolanum.it

