La Battaglia del Galeone in Arno

PISA – Capita che ogni tanto -raramente- l’oracolo non scovi principi validi da essere trasmessi nel giorno di riferimento e allora, pensa che ti ripensa, oggi il vaticinio vira sulla storia della nostra meravigliosa città e vi racconta un evento quanto meno originale avvenuto proprio un 25 aprile.

Per celebrare la visita della Granduchessa Cristina, moglie di Ferdinando, a Pisa il 25 aprile 1589, festa di San Marco, si svolse una spettacolare battaglia navale sull’Arno tra Turchi e Cristiani. L’evento durò più di dieci ore e coinvolse tutto il tratto del fiume che attraversa la città, dalla Fortezza al Ponte a Mare vicino all’Arsenale. Le strutture difensive della città furono usate come scenografia per ricreare le situazioni tipiche della guerra di corsa, offrendo al pubblico una sorta di manuale pratico o addirittura una sorta di manovre di guerra.

La Battaglia del Galeone fu quindi una fedele rappresentazione delle regole e delle tecniche della guerra navale dell’epoca, a cui assistettero da una posizione privilegiata la Granduchessa, gli ospiti e le autorità dal balcone del Palazzo Ducale, e da cui godette tutta la popolazione pisana dalle rive dell’Arno e dalle imbarcazioni. Questa dimostrazione di forza e di prestigio fu il preludio di una serie di iniziative che, sotto il regno di Ferdinando, portarono alla rinascita della città. Da allora, Pisa ospitò spesso la famiglia granducale in occasione di feste e ricorrenze (soprattutto a Carnevale e a Pasqua, ma anche in Autunno).

