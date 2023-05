La Associazione Arma Aeronautica Sezione Valdera dona un defibrillatore alla 46ª Brigata Aerea

Scritto da admin• 12:16 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Grazie ad una donazione effettuata dall’Associazione Arma Aeronautica Sezione Valdera, la 46ª Brigata Aerea potrà usufruire di un nuovo defibrillatore automatico esterno.

Un gesto questo che sottolinea ancora una volta la vicinanza delle Associazioni Arma Aeronautica della Toscana alla 46ª. La consegna del DAE è avvenuta nell’auditorium della 46ª Brigata Aerea nelle mani del Colonnello Quaglia da parte del presidente della AAA Sezione Valdera Piero Picchi, proprio al termine di un corso di indottrinamento all’utilizzo di questi dispositivi effettuato da Cecchini Cuore Onlus a dimostrazione di quanto la 46ª Brigata Aerea sia favorevole alla capillare installazione di questi dispositivi sul territorio, consapevole della loro importanza.

Pisa è una delle città più cardioprotette d’Italia con oltre 460 defibrillatori nella sua area comunale. Grazie all’installazione di questi dispositivi, si sono potute salvare diverse persone colte da arresto cardiaco, una percentuale superiore al 66 per cento, grazie anche all’intervento di persone che si erano formate, anche attraverso i corsi che l’associazione Cecchini Cuore Onlus svolge su tutto il territorio.

Al pari di altre realtà che operano a supporto della comunità nazionale, la 46ª Brigata Aerea assicura, tutti i giorni, 365 giorni all’anno, il servizio di Pronto Impiego Sanitario con i suoi velivoli e personale che, grazie alla flessibilità d’impiego dei due velivoli, in breve tempo sono pronti al decollo per effettuare trasporti sanitari urgenti, spesso in favore di pazienti in pericolo di vita, potendo anche caricare a bordo l’ambulanza e l’equipe medica mantenendo operative, senza soluzione di continuità, tutte le apparecchiature mediche dedicate al monitoraggio e assistenza al paziente.

