Istituto Modartech: sfilata virtuale per i 140 anni di Piaggio al Museo Piaggio

PONTEDERA- 12:51 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA- Istituto Modartech trasforma il Museo Piaggio di Pontedera in una passerella digitale per presentare le creazioni dei giovani fashion designer, ispirate allo storico brand Piaggio, in occasione della 19esima edizione di Creactivity (21-22 novembre).

L’evento, dedicato alla cultura del progetto in vari settori, vede protagonisti i lavori degli studenti dell’Istituto, realizzati nel progetto didattico “140 Years of Stories” in collaborazione con Piaggio Group per il 140° anniversario del brand.

Le creazioni, reinterpretazioni grafiche della Vespa e proposte in stile workwear, saranno presentate attraverso avatar 3D, utilizzando Intelligenza Artificiale. La mostra sarà visitabile fino al 7 dicembre. Istituto Modartech parteciperà anche all’Open Conference e alla “Creactivity Night”, dove designer e creativi presenteranno progetti e idee.

