Autolinee Toscane valuta denuncia per interruzione di pubblico servizio a causa di parcheggio abusivo a Pisa

12:51 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Autolinee Toscane comunica di aver incaricato i propri legali di verificare se sussistano i presupposti per presentare una denuncia per interruzione di pubblico servizio contro i proprietari dei veicoli che, parcheggiati in sosta vietata, hanno bloccato un autobus del trasporto pubblico locale ieri a Livorno.

I fatti sono i seguenti: alle ore 16:15 del 19 novembre 2024, un autobus della Linea Pisa-Livorno è rimasto bloccato nel controviale Carducci, nel Comune di Livorno, a causa di un furgone e un’auto parcheggiati in sosta vietata, che hanno impedito il passaggio del mezzo. Il blocco è durato oltre 30 minuti, finché il proprietario del furgone non ha rimosso il veicolo, consentendo all’autobus di riprendere la corsa.

Last modified: Novembre 20, 2024