Istituto Modartech: il roadshow in sei città italiane per scoprire il futuro delle discipline creative

PONTEDERA- Un roadshow dell’Istituto Modartech, scuola di alta formazione di Pontedera, si svolgerà in sei città italiane, da nord a sud, per esplorare il futuro delle discipline creative, includendo la robotica applicata alla moda, l’Intelligenza Artificiale e la modellazione in 3D. Il tour inizia al Salone dello Studente di Carrara il 4-5 ottobre, con laboratori di 3D Design e dimostrazioni sull’uso della Graphic AI.

Successivamente, l’iniziativa si sposterà a Catania dal 22 al 24 ottobre per “OrientaSicilia – Catania”, seguita da eventi a Firenze, Palermo, Verona e Bari, fino a dicembre.

Questi incontri mirano a guidare gli studenti delle scuole superiori nella scoperta delle professioni del futuro e a presentare le nuove proposte didattiche dell’Istituto Modartech, tra cui il biennio specialistico in “Fashion Product Management” e il Master in “Fashion Hi-Tech”, in partenza a febbraio 2025. Questi corsi sono progettati per sviluppare competenze specialistiche e manageriali per affrontare un mercato sempre più competitivo.

