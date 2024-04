Istituto Modartech celebra i 140 anni del Gruppo Piaggio: creatività e innovazione per un’eccellenza Italiana

Scritto da admin• 4:16 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Istituto Modartech celebra i 140 anni del Gruppo Piaggio con una serie di progetti creativi che omaggiano l’eredità italiana. Gli studenti hanno realizzato creazioni workwear per gli amanti delle due ruote, sfilate virtuali con avatar 3D e reinterpretazioni del marchio Piaggio tramite intelligenza artificiale.

La Creative Exhibition “140 Years of Stories” ospita una varietà di opere, tra cui abiti prototipali e personalizzazioni di Vespa, proiettate nel Museo Piaggio.

L’evento, parte delle celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy, è aperto al pubblico fino al 21 aprile e alle scuole superiori locali fino al 30 aprile. Il Sindaco di Pontedera elogia l’iniziativa come un tributo all’ingegno di Piaggio, mentre il Direttore di Istituto Modartech sottolinea il ruolo dell’istituto nell’onorare il made in Italy.

Il Direttore Marketing del Gruppo Piaggio elogia il contributo degli studenti come espressione di stile e tecnologia italiani. I progetti sono stati realizzati con il supporto dei partner tecnici Berto, Esanastri, Lampo, Pontoglio e Prisma Tech.

Last modified: Aprile 19, 2024