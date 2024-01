Ippodromo San Rossore: domenica l’ottava edizione del Gran Premio di Somaropoli

Scritto da admin• 12:29 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono sei le corse in programma al‘Ippodromo di San Rossore di Pisa, con inizio alle 14.00 domenica 14 gennaio. Nell’occasione si correrà nella pista grande.

La Befana a causa della pioggia aveva smarrito la strada e, seppur con qualche giorno di ritardo, arriva a San Rossore! In programma anche l’8^ edizione del Gran Premio di Somaropoli.

Le corse in evidenza:

Nel Premio Società Italiana di Mascalcia, condizionata per i 3 anni sui 1.300 metri, pronostico blindato in favore di Majin Bu che dopo il secondo posto nel Criterium di Pisa ha vinto facilmente in maiden a Roma. Tenjaku, terzo in listed romana, il principale avversario ma attenzione anche a Nora che ha debuttato vincendo a Pisa.

Il Premio Roberto e Armando Renzoni, condizionata per i 4 anni e oltre sui 2.000 metri, vede al via Cime Tempestose che a San Rossore gode di un record singolare: ha qui corso 5 volte arrivando sempre secondo! Risultato ottenuto per ben tre volte nelle listed pisane. Friedrich non ha corso la listed a dicembre e potrebbe sfruttare questa sua freschezza per far meglio di Kadabration, Certaldo e Brigante Sabino. Vento di Passioni può migliorare dopo il recente rientro mentre c’è curiosità per la ricomparsa di Road to Arc, vincitore del Jockey Club (disputato a Roma nel 2021) e che non corse dall’agosto 2022

Il Premio Massimiliano Losi, handicap per i 4 anni e oltre sui 1.200 metri – TRIS nazionale, è una corsa complicatissima. Kodiac Blue cerca una difficile, ma non impossibile, terza vittoria consecutiva. Riviera, pur con peso impegnativo, può recitare un ruolo da protagonista al pari di Soaring Eagle. La Freccia Nera è forse penalizzata dal numero di gabbia esterno, Presidential Dancer resta su una squillante vittoria a San Rossore.

Il Premio Ersilio Verricelli, handicap per i 4 anni e oltre sui 1.600 metri sarà anche la TQQ del giorno. Sebah Il Guerriero rappresenta una scuderia in gran forma ed è uno dei possibili protagonisti. Glory Box, da tempo su standard ottimo, Proiettile e Ranger in Paradise altri nomi in evidenza anche se il peso piuma Chic potrebbe mettere tutti nel sacco. In alto nella scala Native Beach ha corso bene all’ulltima e Don Checco ha vinto a Roma.

Inoltre:

La Befana ritardataria! Dall’ingresso principale al parco giochi in golf car!

Dall’ingresso principale al parco giochi in golf car! 8° Gran Premio di Somaropoli la divertente corsa con gli asinelli interpretati dai nostri fantini

la divertente corsa con gli asinelli interpretati dai nostri fantini Ippolandia : i bambini saranno alle prese con un gioco “di movimento”, il paracadute laboratorio grafico a tema musicale attraverso il quale i bambini impareranno a costruire uno strumento il tutto organizzato da Koalaludo

: i bambini saranno alle prese con un gioco “di movimento”, il laboratorio grafico a tema musicale attraverso il quale i bambini impareranno a il tutto organizzato da Gli asinelli ti aspettano al parco giochi per ricevere una carezza e scattare una foto

ti aspettano al parco giochi per ricevere una carezza e scattare una foto DIETRO LE QUINTE : la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle 15.15

: la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle DECANTER a fine corse l’APERITIVO con DJ SET al ristorante dell’ippodromo, a cura di IT’STIME EVENT

