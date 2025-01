Interruzione dell’erogazione idrica a Santa Croce sull’Arno per lavori

Written by admin• 10:01 am• Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO- Acque informa che, a causa di lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Croce sull’Arno, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua martedì 4 febbraio, dalle ore 14:30 alle 19, nel capoluogo di Santa Croce sull’Arno.

Al ripristino del servizio, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.

Per limitare i disagi, saranno attivati due punti di rifornimento idrico sostitutivo tramite autobotti, una in piazza F.lli Cervi e l’altra in piazza Matteotti.

In caso di condizioni meteo avverse, i lavori verranno posticipati e la nuova data sarà comunicata tramite un ulteriore avviso.

Acque si scusa per gli eventuali disagi e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

