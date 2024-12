Interruzione dell’erogazione idrica a Cascina per lavori sulla rete idrica

Written by admin• 11:38 am• Attualità, Cascina

CASCINA- Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Cascina, mercoledì 18 dicembre, dalle 13:30 alle 16:30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Fosso Vecchio (tra via Savi e via Sauro), Savi (tra via di Fosso Vecchio e la strada statale 67 bis Tosco Romagnola), Marciana, Fossi Doppi, Lunga e piazzale Ferrari. Possibili fenomeni di torbidità e temporaneo abbassamento della pressione potranno interessare anche le strade limitrofe.

Al ripristino del servizio, si potranno verificare brevi episodi di intorbidamento dell’acqua, che si risolveranno in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, giovedì 19 dicembre, con le stesse modalità.

Acque si scusa per i disagi e informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Last modified: Dicembre 13, 2024