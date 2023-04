Incontro politico della lista progressista sulla situazione dei servizi educativi a Pisa

Scritto da admin• 1:12 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Il progetto civico e progressista a sostegno di Paolo Martinelli organizza per venerdì 28 aprile, alle ore 16.30, presso le Logge di Banchi, un incontro aperto alle famiglie e alla cittadinanza sulla difficile situazione in cui versano i servizi educativi a Pisa, a pochi giorni dalla scadenza del bando nidi per l’anno 23/24.



Ben 5 nidi saranno interessati da parziali o complete ristrutturazioni grazie ai fondi PNRR. “Il piano di transizione, così come presentato nel bando in vigore, fa acqua da tutte le parti, rischiando di dar luogo ad una vera e propria emergenza nei mesi prossimi, mettendo in gravi difficoltà famiglie e bambini”, dichiara la capolista del PD Dalia Ramalli.



“La programmazione del servizio, la pubblicazione dei bandi e gli scorrimenti delle graduatorie devono essere velocizzati anche nell’ottica del Bonus Regionale Nidi Gratis, una preziosa opportunità che la Regione Toscana offre alle famiglie con ISEE inferiore a 35.000 euro“, dichiara Emilia La Croce, candidata della lista civica La città delle persone – con Paolo Martinelli sindaco. “Ci incontriamo – proseguono le organizzatrici – per chiedere all’attuale amministrazione di fornire i dettagli e le garanzie della fattibilità del piano di transizione, per informare la cittadinanza su un tema di fondamentale rilevanza per la città tutta, per ascoltare e confrontarci sulle criticità passate, presenti e future sulle quali ci impegniamo a lavorare“.

