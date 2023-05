Scritto da admin• 1:47 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Incidente sulla Pisorno intorno alla 11.30 tra una macchina e un motorino.



Ad avere la peggio l’autista del motociclo che è stato trasportato in ospedale con codice 2 ma in condizioni non gravi. Il sinistro è avvenuto nei pressi del distributore. Il traffico è rimasto rallentato e si è creata una lunga fila.

Tutto è tornato alla normalità dopo l’intervento dei Vigili Urbani e delle forze dell’ordine. Sul posto anche il Soccorso Stradale Antoni.

Last modified: Maggio 28, 2023