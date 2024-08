Scritto da admin• 2:47 pm• Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, Vicopisano

VICOPISANO – Incidente stradale tra due moto e un auto sulla via provinciale vicarese località Lugnano nel Comune di Vicopisano nel giorno di Ferragosto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute bravo, india pisa e mike di Vicopisano sono in tutto tre i feriti, due in codice giallo sono stati trasferiti a cisanello, uno dei quali, un uomo N.F. Del 1961 purtroppo è deceduto sul posto per arresto cardiaco nonostante il tentativo di rianimazione .

