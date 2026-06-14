Incendio Vicopisano. FDI Pisa al fianco del Sindaco Michele Conti

Written by Redazione• 2:55 pm• Pisa, Politica

PISA – “Dopo le parole pronunciate dal Sindaco Michele Conti nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, pensavamo che fosse chiaro a tutti il quadro nel quale il Comune di Pisa si è trovato ad operare durante e dopo il grave incendio sviluppatosi nell’area industriale di Lugnano. Purtroppo continuiamo ad assistere a polemiche che poco aiutano a fare chiarezza su quanto accaduto e, soprattutto, a dare risposte ai cittadini“, afferma in una nota il gruppo FDI di Pisa.

“In questi giorni il Sindaco Conti e l’Assessore all’Ambiente Elena Del Rosso hanno seguito costantemente l’evolversi della situazione, partecipando ai Centri Coordinamento Soccorsi insieme agli altri soggetti istituzionalmente competenti e garantendo la massima presenza e disponibilità nei confronti della popolazione. Il Comune di Pisa ha adottato tutti i provvedimenti di propria competenza sulla base delle informazioni ufficiali progressivamente disponibili e ha costantemente mantenuto un atteggiamento improntato alla prudenza, alla responsabilità e alla tutela della salute pubblica. Allo stesso tempo, è doveroso evidenziare che il Sindaco e l’Assessore Del Rosso hanno chiesto con forza, in ogni sede istituzionale competente, dati ambientali e sanitari chiari, completi e tempestivi. Lo hanno fatto fin dalle prime ore dell’emergenza e continueranno a farlo fino a quando non sarà fatta piena luce su ogni aspetto della vicenda. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa è accaduto, quali siano stati gli effetti dell’incendio e quali siano le reali conseguenze per il territorio e per la salute pubblica. È una richiesta legittima che condividiamo pienamente e che il Sindaco e l’Assessore stanno portando avanti con determinazione nei confronti di tutti gli enti chiamati a svolgere attività di monitoraggio e controllo“, conclude nella nota il gruppo FDI di Pisa.

Last modified: Giugno 14, 2026