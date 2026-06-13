Euro Winners Cup. Ancora fatali per il Lenergy Pisa i calci di rigore: in finale ci vanno i bielorussi

Written by Redazione• 9:31 pm• Pisa, Sport

PISA – Si interrompe dopo 39 minuti di battaglia e una serie di tiri di rigore il cammino europeo del

Lenergy Pisa BS, sconfitto dal Minsk nella semifinale di Euro Winners Cup disputata a Nazaré.



Dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari ed extra-time, sono stati i bielorussi a imporsi dal

dischetto per 5-4, conquistando l’accesso alla finale. La gara si apre con un Minsk capace di

creare le occasioni migliori già nel primo periodo, mentre il Pisa risponde con una grande

opportunità al 10’, quando Alessandro Remedi centra la traversa sfiorando il vantaggio

nerazzurro. L’equilibrio si spezza in avvio di secondo periodo, quando Gavrilov conclude nel

migliore dei modi una bella azione corale del Minsk e porta avanti i bielorussi. La risposta del

Lenergy Pisa BS però è immediata e sul calcio d’inizio successivo Edson Hulk lascia partire

una conclusione vincente che vale l’1-1 e rimette tutto in equilibrio.

Il Minsk continua a spingere e al 6’ della ripresa colpisce una traversa che fa tremare i nerazzurri, mentre l’ultimo periodo offre meno occasioni da rete, con il Pisa che sfiora il vantaggio nel finale grazie a Casapieri, fermato dall’intervento del portiere avversario. All’extra-time sono ancora i bielorussi a rendersi più pericolosi e la chance più grande arriva a poco più di un minuto dalla sirena conclusiva, quando Hapon recupera palla ad Alessandro Remedi e si invola verso la porta, ma la sua conclusione colpisce prima il palo e poi la traversa, lasciando invariato il risultato. La sfida si decide così ai tiri di rigore, in cui per il Lenergy Pisa vanno a segno Bertacca, Hulk, Sciacca e Barsotti, mentre il tentativo di Chiky Ardil termina a lato. Il Minsk risponde con le trasformazioni di Bryshtel, Kanstantsinau, Chaikouski, Yablonski e Novikau, conquistando il successo per 4-5 e il pass per la finale.

Resta l’amarezza per una finale sfuggita soltanto ai rigori, ma anche la consapevolezza di aver disputato un percorso europeo di alto livello, con l’opportunità di chiudere la competizione sul podio nella finale per il terzo e quarto posto contro il Falfala KQ, in programma domenica a Nazaré alle ore 17:00 italiane, in diretta streaming su Beach Soccer TV e radiocronaca su Punto Radio.

Last modified: Giugno 14, 2026