Incendio in una cucina di un locale: evacuato il palazzo, tre persone in ospedale

PISA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 2.20 in Piazza Sant’Omobono a Pisa per un incendio scaturito nel locale cucina di un locale.



I Vigili del Fuoco hanno evacuato le persone presenti ai piani superiori ed estinto le fiamme scongiurando il propagarsi dell’incendio. Tre le persone prese in cura dal personale sanitario del 118 e trasportate al vicino ospedale di Cisanello. Alle ore 05.00 le persone evacuate dal palazzo hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni. Presenti altre forze di Polizia, cause in fase di accertamento.

Last modified: Settembre 6, 2024