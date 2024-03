Incendio in un appartamento: morte due donne

Scritto da admin• 9:00 am• Pisa, Cronaca, Cronaca, Tutti, Tutti, Vicopisano

Una signora anziana e la sua badante trovate entrambe senza vita a Vicopisano

VICOPISANO– La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 04.40 in Via Morandini in località San Giovanni alla Vena nel Comune di Vicopisano per un incendio all’interno di un abitazione.



All’arrivo sul posto il personale VVF è intervenuto in un appartamento completamente invaso dal fumo e ha estinto le fiamme localizzate in una camera da letto. All’interno della stanza son state rinvenute due persone, un’anziana signora e la sua badante, ormai decedute. Le Cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto CC e 118.

