Incendio in un appartamento di sette piani: donna trovata senza vita

PONTEDERA- I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti a partire dalle ore 8.00 in via Sacco e Vanzetti, nel comune di Pontedera, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione. Le fiamme si sono sviluppate in alcuni locali di un appartamento situato al primo piano di Palazzo Rota.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare e spegnere il rogo. Le operazioni sono tuttora in corso per la bonifica e la messa in sicurezza dei locali. La combustione ha prodotto una notevole quantità di fumo, rendendo necessaria l’evacuazione di alcuni appartamenti dello stabile.

Durante l’intervento, all’interno dell’abitazione interessata dall’incendio è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna.

Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia Locale e personale sanitario del 118, con due ambulanze e un’automedica. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

I soccorritori hanno tratto in salvo due adulti e un bambino rimasti intossicati dal fumo della combustione, affidandoli alle cure del personale sanitario.

Risultano al momento 13 intossicati (non gravi), 5 al PS del Lotti di Pontedera, 6 all’Ospedale Cisanello di Pisa e 2 a Spedali Riuniti di via Alfieri a Livorno, oltre alla donna deceduta.

Sono state utilizzate 14 ambulanze più un’infermieristica, una medicalizzata e un’automedica, inoltre altre 12 ambulanze sono state rese disponibili dalla Regione e altre 10 dal territorio aziendale per eventuale supporto.

Il Comune di Pontedera informa che è stato attivato un punto di accoglienza, informazione e assistenza per i residenti degli appartamenti coinvolti nell’incendio avvenuto questa mattina.

Il servizio è operativo presso gli uffici dell’Unione Valdera, in via Brigate Partigiane 4, ed è dedicato a fornire supporto e indicazioni alle persone interessate.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0587 299690.

Last modified: Marzo 12, 2026