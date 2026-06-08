Incendio Delca Energy, Irene Galletti (M5S): «Unire le forze per rafforzare il sistema di intervento dei Vigili del Fuoco»

Written by Redazione• 2:53 pm• Pisa, Politica

PISA- Grande preoccupazione per l’incendio divampato questa mattina a Vicopisano, in località Lugnano-Noce, da parte della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Irene Galletti.

«Per una singolare coincidenza, proprio questa mattina mi stavo recando a un confronto con le organizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco presso il municipio di Cascina, per cui lungo il tragitto mi sono trovata a poche centinaia di metri in linea d’aria dalla colonna di fumo che si stava alzando dall’area interessata dal rogo. So che la situazione è costantemente monitorata, che tutte le autorità competenti si sono attivate immediatamente e che sul posto stanno convergendo squadre provenienti da diverse province toscane, ma la preoccupazione per gli effetti successivi di questo disastro ecologico è innegabile».

«I Vigili del Fuoco sono chiamati ogni giorno a operare in condizioni complesse e spesso difficili, rappresentando il primo presidio di sicurezza nelle situazioni di emergenza. Con l’avvicinarsi dell’estate aumenta il rischio di incendi e si intensificano gli interventi sul territorio, senza che vengano meno tutte le altre attività che il Corpo svolge quotidianamente, come ad esempio simili emergenze. Per questo credo sia necessario andare oltre il doveroso riconoscimento del loro lavoro e aprire una riflessione concreta sulle risorse, sugli organici e sugli strumenti a loro disposizione. Su questi temi serve un impegno condiviso da parte delle istituzioni, perché i problemi sui quali ancora oggi continuo a confrontarmi sono troppo spesso gli stessi di molti anni fa, se non aggravati col tempo».

La consigliera richiama infine l’attenzione sulle possibili conseguenze ambientali dell’incendio: «Sarà importante valutare con attenzione l’impatto di un rogo che interessa uno stabilimento di stoccaggio e trattamento di rifiuti plastici, sia sotto il profilo ambientale sia per gli effetti che potrebbe avere sulla popolazione. Allo stesso tempo sarà necessario fare piena chiarezza sulle cause dell’incendio e accertare eventuali responsabilità».

Last modified: Giugno 8, 2026