Incendio Delca, aggiornamenti e nuova ordinanza del Comune di Calci

Written by Redazione• 6:37 pm• Calci, Attualità

Chiusura alle ore 13 delle scuole dell’infanzia e della prima infanzia. Sospeso il mercato settimanale

CALCI – In relazione all’incendio in corso in zona Lugnano (Comune di Vicopisano), anche in considerazione di quanto indicato dalla Ausl Toscana Nord Ovest, il Comune di Calci con una nuova ordinanza sindacale ha confermato – fino a ordinanza di revoca – le misure di precauzione e di cautela già in vigore e ha disposto per domani, mercoledì 10 Giugno, sia la chiusura alle ore 13 delle scuole dell’infanzia e della prima infanzia sia la sospensione del mercato settimanale.

In relazione al servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, Geofor ha fatto sapere che domani, mercoledì 10 Giugno, sarà regolarmente svolto il servizio della raccolta dell’indifferenziato (secco residuo), con adeguati DPI per i lavorati addetti. Sarà regolarmente aperto il Centro di Raccolta di via del Paduletto.

Nello specifico, la nuova ordinanza n°62 sostituisce la n°59 di ieri e dispone quanto segue:

1. A tutta la popolazione residente, domiciliata o dimorante nel territorio del Comune di Calci, in via cautelativa e precauzionale, e in attesa delle verifiche ambientali da parte degli organi competenti, l’adozione immediata delle seguenti prescrizioni:

– Tenere chiuse porte e finestre, ridurre il tempo trascorso all’aperto, spegnere o limitare l’uso di ventilatori o condizionatori che aspirano aria dall’esterno;

– Evitare di sollevare polveri da terrazzi, cortili o superfici esterne, evitare pulizie “a secco”, pulire solo con acqua;

– Limitare temporaneamente le attività sportive, ludiche e ricreative all’aperto nelle aree potenzialmente interessate; evitare attività fisica intensa all’aperto (corsa, ciclismo, sport di squadra). Rinviare eventi sportivi o aggregativi all’aperto fino a nuove indicazioni;

– Provvedere al lavaggio accurato e prolungato, con abbondante acqua corrente, di tutti gli ortaggi e della frutta coltivata all’aperto sul territorio comunale, prima del loro consumo;

– Mantenere, per quanto possibile, gli animali da affezione e da cortile all’interno di locali chiusi, provvedendo altresì a proteggere le loro scorte di cibo e acqua da eventuali ricadute di ceneri o fumi;

2. la chiusura entro le ore 13:00 delle scuole della prima infanzia e dell’infanzia per la giornata di mercoledì 10.06.2026, al fine di evitare la permanenza a scuola degli bambini e delle bambine durante le ore più calde della giornata;

3. la sospensione del mercato settimanale in quanto non rientrante fra le attività all’aperto da ritenersi di pubblica necessità.

Allo stesso tempo si raccomanda ai datori di lavoro di evitare temporaneamente le attività non essenziali, se svolte all’aperto, e comunque di ridurre l’esposizione dei lavoratori a fumi, polveri e particolato. Quindi si raccomanda l’utilizzo dei DPI ai lavoratori impegnati all’aperto nei servizi essenziali; prestare particolare attenzione alle attività di pulizia, movimentazione materiali e gestione di eventuali depositi.

La cittadinanza è invitata a seguire le informazioni ufficiali da parte degli enti competenti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti, non appena disponibili e/o necessari.

Last modified: Giugno 9, 2026