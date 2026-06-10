Incendio Delca. Gli ultimi aggiornamenti a Vicopisano. Scuole chiuse, in attesa dello spegnimento dell’incendio

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VICOPISANO – L’estinzione dell’incendio – fanno sapere dal Comune di Vicopisano dopo l’ultima riunione – è prevista per le prime ore del mattino del 10 giugno, come comunicato dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, l’ingegner Nicola Ciannelli.

Già nella giornata di martedì 9 giugno – scrive il Comune di Vicopisano sulla pagina Facebook – la situazione, dopo un giorno e una notte di lavoro intenso ed estremamente complesso, unitamente alla 46a Aerobrigata di Pisa, si presentava migliore, dal punto di vista delle fiamme e della quantità di fumo.

Sospensione didattica ed educativa delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio per mercoledì 10 giugno. Le scuole resteranno aperte solo per le loro attività legate alla fine dell’anno scolastico e agli scrutini ecc.

Arpatoscana ha diffuso la sua prima nota ufficiale sull’accaduto (la potete leggere a questo link https://www.arpat.toscana.it/vicopisano-incendio-delca/) e martedì 9 giugno, ha eseguito i primi campionamenti nel territorio per verificare le ricadute ambientali (già sottoposti ad analisi, pronte in circa tre giorni, saranno subito diffuse da Arpat e riprese anche sui nostri canali). Geofor mercoledì 10 giugno è tornata in servizio con il ritiro del rifiuto multimateriale. Non ci saranno mercati nella giornata di mercoledì 10 giugno, come già previsto anche dalle precedenti ordinanze.

Sono state riaperte da mezzanotte Via Matteotti, Via Puccini e Via Masaccio nella zona industriale di Lugnano fino all’intersezione con Via La Malfa. Saranno riaperte (come stabilito dalla nuova ordinanza del Sindaco Matteo Ferrucci) dalla mattinata del 10 giugno, le attività della zona industriale di Lugnano-Noce tranne quelle immediatamente adiacenti all’area dell’incendio (ultimo tratto di Via Masaccio dall’intersezione con Via La Malfa): Pentair Water, Ciemmegi Srl, Ruberti Srl, Ristodancing Luna Verde e Yacht Line. Queste ultime resteranno chiuse fino alle ore 20:00 di mercoledì 10 giugno, salvo proroga.

Restano al momento in vigore tutte le altre prescrizioni cautelative delle precedenti ordinanze, nell’attesa dei risultati delle analisi di Arpat.

Last modified: Giugno 10, 2026