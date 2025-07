Incendio al rimessaggio nautico sul Lungarno: tre barche coinvolte, un ferito ustionato

Written by admin• 3:57 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Paura questa mattina sul Lungarno Gabriele D’Annunzio in località Tre Buche, dove un incendio ha coinvolto tre imbarcazioni ormeggiate all’interno di un rimessaggio. L’allarme è scattato alle 10:32, quando una densa colonna di fumo si è alzata nella zona del rimessaggio nautico nel Comune di Pisa.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa con tre mezzi antincendio terrestri e un’unità nautica. Le fiamme, partite da una barca a motore di circa sei metri, sono state domate in breve tempo grazie all’intervento coordinato dei soccorritori.

Il rogo ha danneggiato gravemente tre natanti. Una persona è rimasta ferita riportando ustioni e dopo essere stata soccorsa sul posto dal personale del 118, è stata trasportata all’ospedale di Cisanello per le cure del caso.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area, evitando il propagarsi delle fiamme ad altre imbarcazioni. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Last modified: Luglio 26, 2025