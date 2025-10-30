Incendio al Polo B di Ingegneria e allagamenti in Ateneo: Azione Universitaria Pisa chiede chiarezza e sicurezza per studenti e personale

Written by admin• 5:42 pm• Pisa, Attualità, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Azione Universitaria Pisa, associazione di rappresentanza degli studenti universitari all’Università di Pisa. Alleghiamo alcune immagini relative alla pioggia negli immobili dell’ateneo e del fumo nei corridoi del Polo B.

«Quanto accaduto in queste ore in diversi edifici dell’Università di Pisa è semplicemente inaccettabile. L’incendio divampato nella sala server del Polo B di Ingegneria, pur prontamente contenuto dal sistema antincendio, pone interrogativi molto seri sulla sicurezza delle strutture universitarie. Anche un semplice principio di incendio, in un luogo pubblico frequentato ogni giorno da migliaia di studenti, deve essere trattato con la massima attenzione e trasparenza. Non si possono minimizzare episodi che mettono potenzialmente a rischio l’incolumità di chi vive l’ateneo.»

«Le immagini diffuse nelle ultime ore mostrano inoltre una situazione preoccupante in vari poli universitari: aule allagate, infiltrazioni, corridoi e spazi esterni invasi dall’acqua — anche in edifici di recente costruzione, come il Polo Piagge. È inammissibile che strutture nuove presentino ogni anno, con le prime piogge, gli stessi problemi strutturali. È necessario capire come ciò possa ancora accadere e chi ne sia responsabile.»

«Chiediamo che l’Università di Pisa renda subito pubbliche informazioni chiare sull’incendio al Polo B di Ingegneria, fornendo i rapporti tecnici, gli interventi di manutenzione effettuati e i protocolli di sicurezza adottati. Serve inoltre un’indagine interna seria, indipendente e trasparente per accertare eventuali negligenze. Nel 2025 non è tollerabile che studenti e personale debbano frequentare ambienti non sicuri o non adeguatamente mantenuti.»

«Infine, chiediamo ai rappresentanti studenteschi negli organi centrali dell’ateneo di assumersi le proprie responsabilità: è giusto discutere di temi culturali e sociali, ma è prioritario garantire che l’università sia un luogo sicuro e dignitoso per tutti. È tempo di un cambio di passo, con rappresentanti realmente impegnati a difendere gli interessi concreti degli studenti, come Azione Universitaria Pisa continua a fare.»

