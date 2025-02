Inaugurato il nuovo depuratore di Bientina: un investimento strategico per il territorio e la sostenibilità

Written by admin• 9:30 am• Bientina

BIENTINA – Giovedì 20 febbraio è stato ufficialmente inaugurato il depuratore di Bientina, una novità importante per il territorio, un passo significativo verso la sostenibilità e un’opportunità di crescita per le nuove generazioni. Sebbene l’impianto fosse già entrato in funzione circa un anno fa, è stato necessario completare alcune opere accessorie, trasformandolo in uno dei punti di riferimento tra le infrastrutture di Acque.

Per l’occasione, il gestore idrico del Basso Valdarno e l’amministrazione comunale di Bientina hanno aperto le porte dell’impianto, situato nella parte nord del capoluogo, per una visita speciale a cui hanno partecipato quattro classi delle scuole primarie di Bientina e Quattro Strade. I bambini hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino il funzionamento del sistema di trattamento delle acque reflue. Con loro, il presidente di Acque, Simone Millozzi, e l’assessora comunale all’ambiente, Desirè Niccoli.

La visita rientra nel programma di sensibilizzazione del “Centro di Educazione Ambientale di Bientina – Bosco di Tanali”, che ha permesso agli studenti di approfondire lo studio del processo di depurazione, grazie alle lezioni in aula tenute dal Prof. Graziano di Giuseppe, docente di Biotecnologie industriali dell’Università di Pisa. La visita ha offerto un’esperienza pratica che ha rafforzato la consapevolezza sull’importanza della corretta gestione delle risorse idriche.

Il revamping del depuratore di Bientina, realizzato tra febbraio 2023 e febbraio 2024, è stato il cuore di un investimento complessivo di 6,4 milioni di euro da parte di Acque. Questo intervento ha comportato l’ampliamento della rete fognaria, il miglioramento della qualità delle acque depurate e il potenziamento del servizio. “Questa giornata – ha sottolineato Millozzi – segna una tappa importante per il territorio e testimonia la sinergia tra Acque e l’amministrazione locale, per un servizio idrico più efficiente e sostenibile. È un segno tangibile dell’impegno comune nella tutela ambientale e nell’educazione delle nuove generazioni riguardo al rispetto delle risorse naturali.“

“Gli investimenti di Acque sul territorio di Bientina – ha aggiunto Niccoli – sono fondamentali per garantire il rispetto delle normative ambientali e rendere sostenibili gli scarichi derivanti dalle attività civili e industriali. Siamo orgogliosi dei benefici che questi interventi porteranno. È essenziale che le giovani generazioni comprendano l’importanza della connessione tra tecnologie moderne e sostenibilità, con un impatto positivo sull’ambiente e sul risparmio delle risorse idriche. Promuovere una rete di collaborazione tra enti è fondamentale per accrescere la consapevolezza e il rispetto nell’intera comunità.”

