Calci: iniziative di sensibilizzazione per la Giornata contro la violenza sulle donne

Written by admin• 2:17 pm• Attualità, Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI – L’amministrazione comunale di Calci organizza una serie di eventi culturali e di sensibilizzazione, aperti alla cittadinanza, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre.

“La violenza di genere non è un fatto privato“, sottolinea l’assessora alle pari opportunità, Valentina Marras. “Non dipende da razza o censo, ma è una piaga con radici profonde nel rapporto storicamente diseguale tra uomo e donna. L’aumento delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza evidenzia una realtà preoccupante: spesso, chi compie violenza ha le chiavi di casa. Per questo è fondamentale parlarne, confrontarsi, capirne le cause e lavorare per un cambiamento culturale che combatta gli stereotipi di genere, le disuguaglianze e le discriminazioni, promuovendo il rispetto delle differenze e la parità di genere, anche attraverso attività di sensibilizzazione e informazione.“

“Questi momenti sono essenziali – aggiunge Marras – per conoscere il ciclo della violenza, riconoscerla in tutte le sue forme e diffondere il numero unico antiviolenza e antistalking 1522, un servizio attivo h24 che garantisce l’anonimato. È importante dare visibilità ai centri antiviolenza e alle case rifugio, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per le vittime e i loro figli.“

Il programma degli eventi prevede il primo incontro sabato 23 novembre alle 17:30 in sala consiliare, con Angela Giacovelli, presidente del CenVit (Centro di Vittimologia), autrice del libro “Eco e Narciso una storia diversa”.

Lunedì 25 novembre si terranno due iniziative: la mostra fotografica di Ethel Bustamante, “She was here. Lei era qui”, dalle 9 alle 17 in sala consiliare, e la lettura collettiva “Leggiamo insieme per dare voce alle vittime”, alle 18:30 al Circolo Arci La Pieve, organizzata in collaborazione con l’Anpi di Calci e l’amministrazione comunale.

La serie di eventi si concluderà mercoledì 27 novembre alle 18 in sala consiliare con l’incontro “Violenza di genere: informazione e azione”, con la partecipazione dell’assessora regionale Alessandra Nardini. Interverranno Giovanna Zitiello della Casa della Donna di Pisa e Daniele Bouchard e Nicola Pizzanelli dell’associazione Nuovo Maschile di Pisa.

Il sindaco Massimiliano Ghimenti ha espresso gratitudine all’assessora Marras e a tutte le realtà coinvolte: “Queste iniziative di sensibilizzazione sono cruciali per combattere la violenza contro le donne in modo deciso e collettivo“.

Last modified: Novembre 21, 2024