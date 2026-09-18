Inaugurati sei alloggi e la nuova piazza Cacciamano

Written by Redazione• 7:25 am• Cascina, Attualità

CASCINA – Doppio taglio del nastro a Cascina per la conclusione di due lotti del progetto C.A.S.C.I.N.A., con i lavori finanziati tramite fondi Pnrr attraverso il programma Pinqua.

Alle inaugurazioni dei sei appartamenti di via Nazario Sauro e della nuova piazza Cacciamano era presente, oltre all’amministrazione comunale, la Regione Toscana rappresentata dall’assessora alle politiche abitative Alessandra Nardini.

“Sono davvero felice di questi due tagli nastro di oggi a Cascina – ha detto Alessandra Nardini –, perché dimostrano concretamente quanto i progetti PINQUA selezionati da Regione Toscana abbiano significato per i territori. Poter realizzare un intervento così importante come la manutenzione straordinaria di 6 alloggi, incluso l’efficientamento energetico dell’intero immobile, vuol dire migliorare la risposta che si riesce a dare su un tema centrale: il diritto alla casa, a partire dalle persone più in difficoltà. Riqualificare poi gli spazi pubblici di Piazza Cacciamano ha consentito la realizzazione di un’area gioco per le più piccole e i più piccoli e di uno spazio di aggregazione, offrendo un luogo vivibile e bello per chi abita e vive questa parte di città. Con i progetti PINQUA le amministrazioni comunali hanno avuto l’opportunità di realizzare interventi che difficilmente sarebbero stati realizzati altrimenti, andando davvero a migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini. Desidero dunque rinnovare i miei complimenti all’amministrazione comunale di Cascina per aver saputo intercettare i finanziamenti PNRR con un progetto davvero di grande qualità e valore, gli uffici comunali, le maestranze e anche i nostri uffici regionali della Direzione Urbanistica e Sostenibilità che hanno accompagnato i territori in questo percorso”.

Il sindaco Michelangelo Betti ha aggiunto che “l’inaugurazione di questi due lotti nell’ambito del programma PINQUA rappresenta un passaggio chiave per la nostra comunità e una dimostrazione concreta di come la rigenerazione urbana possa trasformare il volto del territorio, restituendo spazi moderni, efficienti ed inclusivi ai cittadini. Abbiamo iniziato il primo mandato presentando un’idea progettuale: oggi, a poco più di due mesi dall’inizio del secondo, vediamo i frutti di questo lavoro. Non nascondiamo le complessità che i Comuni si sono trovati ad affrontare ogni giorno per stare dietro alle tempistiche imposte dal PNRR. Rispettare scadenze stringenti è una sfida che mette a dura prova la tenuta delle strutture locali. Proprio per questo motivo desidero rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento agli uffici comunali e ai nostri tecnici. Il loro lavoro di monitoraggio, gestione e coordinamento dei tanti cantieri aperti sul territorio è stato fondamentale: ha permesso di intercettare ingenti finanziamenti e, soprattutto, di trasformarli in cantieri reali e opere compiute. I grandi risultati che celebriamo oggi sono il frutto diretto di questa eccellente capacità di gestione amministrativa, risorsa essenziale per garantire un futuro più moderno e vivibile a Cascina”.

“Con gioia andiamo a inaugurare anche il primo lotto, nell’ambito del progetto C.A.S.C.I.N.A., che vede la riqualificazione completa di unità abitative – ha detto Giulia Guainai, assessora alle politiche abitative –. Sei alloggi che a breve accoglieranno altrettante famiglie. Il diritto alla casa non è solo un tetto, ma un abitare di qualità: la cura di questa ristrutturazione ne è la prova, restituendo dignità e bellezza a spazi da anni destinati all’emergenza. Questo è solo il primo passo di un percorso che proseguirà con i prossimi lotti, dove, insieme al Terzo Settore, lavoreremo per favorire reali percorsi di autonomia”.

Inaugurati gli appartamenti, la comitiva si è poi spostata in piazza Cacciamano, con il nuovo disegno degli spazi, giochi per i bambini e spazi per la socialità. “È motivo di grande orgoglio vedere come anni di lavoro, pianificazione e visione stiano dando i loro frutti – ha dichiarato il vicesindaco Cristiano Masi –. Il risultato della riqualificazione degli alloggi di via Nazario Sauro e del nuovo spazio di Piazza Cacciamano dimostra l’attenzione ai dettagli e la cura per la nostra città, un cambiamento evidente per Cascina. Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale degli uffici tecnici: questo traguardo non è solo un’opera pubblica completata, ma la conferma di una squadra straordinaria al servizio della comunità”. “Piazza Cacciamano – ha invece sottolineato Irene Masoni, assessora all’urbanistica – è l’esempio di come spazi abbandonati possono essere restituiti alla città e ai nostri cittadini. Dalla demolizione di un edificio in condizioni di degrado nasce una nuova piazza a servizio della frazione, pensata per le famiglie e che contribuirà a rafforzare il senso di comunità e la socialità”.

Last modified: Settembre 18, 2026