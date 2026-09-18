Scuola Artemix. Danza, grande appuntamento a Navacchio il 17 ottobre. Masterclass con Steve La Chance ed Anbeta Toromani

Written by Redazione• 7:20 am• Pisa, Attualità, Cascina, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo

NAVACCHIO – Due protagonisti di primo piano della danza italiana e internazionale saranno ospiti di Artemix per una giornata dedicata alla formazione, alla tecnica e alla crescita artistica. Sabato 17 ottobre 2026, la scuola di danza Artemix di Navacchio, a San Prospero, inaugura la nuova stagione con uno stage d’eccezione che vedrà protagonisti Steve La Chance, per la danza moderna, e Anbeta Toromani, per la danza classica.

Un appuntamento pensato non soltanto per gli allievi della scuola, ma aperto anche a danzatori provenienti da altre realtà, con l’obiettivo di offrire un’importante occasione di confronto diretto con due professionisti di riferimento del panorama coreutico.

A spiegare la scelta di inaugurare la stagione con questo importante appuntamento è Silvia Mugnai, direttrice della scuola Artemix.

“Portare due maestri di questo calibro significa offrire un’esperienza formativa completa“

“Per Artemix abbiamo voluto inaugurare la stagione con due figure di assoluto riferimento nel panorama coreutico italiano e internazionale. Steve La Chance porta un bagaglio straordinario di dinamismo, musicalità e presenza scenica nel modern/jazz, mentre Anbeta Toromani rappresenta l’eccellenza della tecnica classica, il rigore e la purezza del movimento. Portare due maestri di questo calibro il 17 ottobre nella nostra sede significa offrire ai nostri allievi — e a chi vorrà unirsi da fuori — un’esperienza formativa completa, d’impatto e fortemente motivante“.

Lo stage rappresenta anche il risultato di un percorso costruito nel tempo dalla scuola, che ha fatto della qualità della formazione uno dei propri punti centrali: “Artemix è nata con l’idea di non essere una semplice scuola di danza, ma un laboratorio di crescita umana e artistica. Negli anni abbiamo lavorato sulla qualità della didattica quotidiana, sulla disciplina e sulla passione. Questo stage non è un punto d’arrivo, ma la naturale evoluzione del nostro percorso: per crescere serve confrontarsi con standard professionistici e uscire dalla propria zona di comfort“.

Uno sguardo al futuro: Artemix punta sull’alta formazione

L’appuntamento del 17 ottobre si inserisce quindi in un progetto più ampio di crescita della scuola e di apertura verso nuove esperienze formative. “La nostra visione per il futuro guarda a un’offerta sempre più aperta, dinamica e interdisciplinare. Vogliamo che Artemix diventi un punto di riferimento sul territorio non solo per i corsi ordinari, ma per l’alta formazione. Lo stage del 17 ottobre è solo l’inizio di una serie di progetti e masterclass con grandi professionisti che permetteranno ai nostri ragazzi di costruire un bagaglio artistico solido e spendibile in ambito professionale“.

La giornata sarà dunque un’occasione per studiare, confrontarsi e misurarsi con metodologie e approcci differenti, mettendo in dialogo la tecnica della danza classica e l’energia del modern/jazz.

Le classi dello stage sono a posti limitati.

Per Info e iscrizioni: artemixpisa@yahoo.it

📞 335 1989540

Last modified: Settembre 18, 2026