Inaugurati i nuovi giochi al Parco Robinson: area intitolata a Don Vio

Written by Redazione• 10:06 am• Cascina, Attualità

CASCINA – Il Parco Robinson rinasce più bello, più colorato e più sicuro. È stato inaugurato il nuovo parco giochi di Titignano, intitolato a Don Romeo Vio che è stato il curato del paese per oltre 50 anni.

Tantissimi bambini con genitori e nonni hanno partecipato all’inaugurazione della struttura. “Come amministrazione comunale – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – siamo lieti che in questa fase finale del mandato amministrativo siamo riusciti a realizzare anche questo parco. Abbiamo creduto e investito su questo tipo di strutture in vari punti del territorio, per far sì che siano spazi non solo per il gioco dei bimbi, ma anche un vero e proprio spazio sociale di aggregazione per le famiglie residenti nel nostro territorio. Qui si possono incontrare vecchi e nuovi cascinesi per fare comunità, conoscersi e strutturare relazioni. Per cui dal gioco dei bimbi nasce il rapporto fra le famiglie”.

Un altro parco giochi inclusivo (il settimo), dunque, realizzato con materiali resistenti guardando alla sicurezza dei bambini. “Con le nuove lottizzazioni, sono sempre previsti anche giochi per bambini, ma la qualità e il livello di spesa che abbiamo messo come amministrazione in questi nuovi parchi gioco non è paragonabile a quello messo in fase di lottizzazione da chi poi costruiva le case e gli spazi comuni. E il risultato è sotto gli occhi di tutti. Parchi che continuano a durare proprio perché di qualità e che vengono visti come un patrimonio pubblico che viene generalmente rispettato”.

“È un giorno speciale per tutta la comunità di Titignano – ha aggiunto il vicesindaco Cristiano Masi –, perché questo parco è stato intitolato a Don Romeo Vio, parroco per 55 anni di Titignano, persona speciale a cui tutto il paese è particolarmente affezionato. Questo è il settimo parco che inauguriamo dall’inizio del mandato a oggi e non sarà l’ultimo, perché nelle prossime settimane ci saranno altri lavori che arriveranno a conclusione. Un risultato importante perché rispecchia la visione di città e di comunità che abbiamo cercato di portare avanti fin da quando ci siamo insediati: una città viva, frequentata, vissuta e popolata di bambini e di famiglie che possono giocare e divertirsi”.

Per la Italian Garden, che ha realizzato l’intervento, è intervenuto il titolare Emanuel Paoli. “Ci sono concezioni di creare aree gioco nuove, diverse da quelle standard che si vedono in tutta Italia. Cascina su questo è avanti perché ha intrapreso una strada di una qualità elevata, sia di attrezzature ludiche ma anche per quanto riguarda l’adeguata superficie antitrauma: non ne troviamo tanti di parchi con queste caratteristiche. Oltre ad avere una funzione antitrauma, è anche una pavimentazione ludica, con disegni e richiami a quello che è il valore del gioco ludico. Ringrazio il sindaco, la giunta, l’amministrazione comunale e i tecnici per l’opportunità che ci hanno dato”. “A nome di tutta la comunità di Titignano – ha concluso la signora Tamara – vorrei dire che Don Vio ha lasciato un grande ricordo e sono felicissima che il suo nome sia qui accanto ai ragazzi. Come abitanti di Titignano vogliamo ringraziare tutta l’amministrazione comunale per questo bel parco intitolato al nostro amato Don Vio”.

Last modified: Marzo 28, 2026