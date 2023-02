Inaugurata la sede della Lista Civica “Sviluppo e Territorio -Pesciatini Per Pisa”

Scritto da admin• 4:51 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Si è svolta sabato 24 febbraio in via Cavalca ed alla presenza di un non trascurabile pubblico, l’inaugurazione della Sede della Lista Civica “SVILUPPO e TERRITORIO – Pesciatini per Pisa“, promossa dall’Assessore al Commercio ed al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, a sostegno della candidatura dell’attuale Sindaco Michele Conti in vista della prossima consultazione amministrativa in programma nel maggio prossimo.

di Giovanni Manenti

Contemporaneamente, Paolo Pesciatini ha altresì comunicato un primo elenco di aderenti a detta Lista Civica, alquanto eterogeneo, composto da Imprenditori, Professionisti, Insegnanti, Medici e con uno sguardo rivolto anche al mondo studentesco, che come dallo stesso ribadito, non deve intendersi come definitivo, in quanto trattasi tuttora di un cantiere aperto e chi fosse interessato può avanzare la propria candidatura.

Come sia nata questa idea lo ha sottolineato lo stesso Sindaco Conti nel suo intervento, precisando: “Con la nomina di Paolo Pesciatini ad Assessore al Turismo e Commercio è partito in percorso diverso rispetto al passato e credo che da quel giugno 2018 ad oggi molte cose siano state fatte nell’interesse della città, tra cui in particolare, per il settore di sua competenza, il Piano per il Commercio ed il sito Unesco che si aggiungono al grande riconoscimento ricevuto in questi giorni dal Ministero del Tesoro che ha messo a disposizione un contributo di circa un milione di €uro a fronte di progetti importanti“.

“Sin dall’inizio del mio mandato“, prosegue il Primo Cittadino, “ho inteso far passare il messaggio che la priorità fosse l’interesse della città rispetto ai Partiti che ci sostenevano, perché Pisa viene prima di tutto il resto, mentre per troppi anni Palazzo Gambacorti è stato utilizzato per carriere personali, con scelte indirizzate verso qualcosa che nulla aveva a vedere con i cittadini, ed è questo il motivo per cui ho deciso, assieme ad un Gruppo formato da persone di buona volontà, di dare vita all’Associazione da cui è nata la lista civica “Pisa al centro” in modo da portare un valore aggiunto rispetto ai Partiti, per poi chiedere a Paolo Pesciatini di compiere analogo percorso in quanto ritengo che con la sua esperienza sia professionale che culturale, oltre a quanto fatto per la città in questi 5 anni, sia il soggetto giusto per andare ad intercettare e mettere insieme tanti cittadini che vogliano impegnarsi per il bene comune e cercare di risolvere le problematiche del territorio“.

“Ciò in quanto“, conclude Michele Conti, “dobbiamo ricordarci che Pisa è sì la città delle eccellenze, del sapere, delle Università e del CNR, ma è anche costituita da tante piccole e medie Imprese che ogni giorno incontrano delle difficoltà, in merito alle quali credo che insieme all’Assessore si siano messe in atto misure importanti in concomitanza con il periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria, indirizzate verso le famiglie che maggiormente ne avevano sofferto al pari delle attività commerciali, quali il suolo pubblico gratis, erogazioni di contributi sugli affitti per consentire alle stesse di poter successivamente ripartire, così che è proprio su detto spaccato che intendiamo puntare per far sì che assieme a loro la città possa divenire ancora più accogliente e gradevole, rendendola un polo di attrazione dove i turisti possano muoversi non solo all’interno di Piazza del Duomo, ma anche al di fuori della stessa, una prospettiva fattibile solo se anche le persone ci credono attraverso il proprio contributo, piccolo o grande che sia“.

Da parte sua, Paolo Pesciatini così spiega il proprio coinvolgimento in questa iniziativa elettorale: “La nostra intenzione di valorizzare in ogni loro aspetto le varie zone della città è confermata dall’aver presentato il Logo in una Piazza Centrale di Pisa, mentre oggi andiamo ad aprire la nostra Sede e presentare una parte della nostra lista in questo luogo che è importante per la storia, la cultura ed il commercio cittadini, in quanto vicino a Piazza delle Vettovaglie, alla Torre del Campano ed a due passi dalla Sapienza, vale a dire tutti simboli che caratterizzano Pisa, in cui un Gruppo di donne ed uomini desiderano con determinazione mettersi al servizio della comunità, animato da una fantasia concreta in quanto tutto ciò che proponiamo intendiamo realizzarlo, senza puntare su slogan fini a sé stessi, essendo altresì disponibile ad accogliere chiunque sia animato dalle medesime intenzioni, non volendo che questa esperienza abbia a terminare con la prossima tornata elettorale, in quanto è nostra precisa volontà continuare a dare vita ai punti di attrazione della città affinché i turisti possano trovare i medesimi sempre più accoglienti”.

“Il fatto che nella lista vi sia una presenza anche di giovani“, conclude l’Assessore, “sta a significare come gli stessi debbano necessariamente riavvicinarsi alla Politica nel senso più ampio del termine, trattandosi di un’opportunità che ho inteso dare anche a loro con spirito di indipendenza, senza chiedere a nessuno provenienza od appartenenza, in quanto a me interessa esclusivamente quello che andremo a fare assieme ed il loro impegno rappresenta un tangibile esempio di quanto sia importante ed entusiasmante che anche forze non ancora entrate nel mondo del lavoro abbiano compreso che debbasi contribuire al bene della città“.

Elenco dei candidati alla Lista Civica “Sviluppo e Territorio”: Jaleh Bahrabadi, MaurizioBani Micheletti, Andrea Bartelloni, GiorgioBenedetti, Monica Bellagamba, Fabio Cosci, Alessandro Dauda, Giorgio Dell’Omodarme, Alberto Furia, Virginia Galli, Andrea Maggini, Valentina Molese, Barbara Mori, Sabina Nigro, Davide Rapattoni, Monica Righele, Fabio Vasarelli, oltre ovviamente a Paolo Pesciatini.

