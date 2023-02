Gattile di Marina di Pisa: al lavoro per una soluzione

Scritto da admin• 2:57 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Nel corso dell’ultima seduta della seconda commissione consiliare è stato affrontato il tema del Gattile di Marina di Pisa, situato in via Cagliaritana”, affermano i consiglieri della Lega Marcello Lazzeri Alessandro Bargagna.



“Durante gli anni della costruzione del Porto di Marina di Pisa, nelle strutture della ex-Motofides, fu trovata una colonia felina di circa 90 gatti. Come previsto dalla legge regionale e nazionale di protezione animali, prima di eseguire i lavori di demolizione degli edifici, i luoghi furono liberati dalla colonia felina a cui il Comune di Pisa trovò urgentemente una sistemazione nel terreno di via Cagliaritana. Il nuovo luogo di accoglienza dei gatti di via Cagliaritana, assegnato in via emergenziale, negli anni è diventato una struttura stanziale che vede l’impegno di molti volontari che accolgono, curano e seguono gatti randagi e con menomazioni fisiche. L’area di via Cagliaritana che ospita la colonia felina rappresenta un luogo molto importante per la sicurezza dei gatti del territorio. Nel giorno successivo alla commissione consiliare ci siamo confrontati con il Sindaco Michele Conti, che ha espresso la volontà di trovare una soluzione concreta che permetta al Gattile di continuare a svolgere la sua importante funzione sul territorio del litorale Come ha fatto in tutti questi anni.

Last modified: Febbraio 25, 2023