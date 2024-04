Inaugurata la mostra per celebrare i 115 anni dalla fondazione del Pisa Sporting Club

Scritto da admin• 6:39 am• Pisa, Pisa SC, Sport/Altro, TOP NEWS HOME PAGE, Tutti

PISA – Inaugurata, nel pomeriggio di venerdì 5 aprile 2024 presso l’atrio di Palazzo Gambacorti, la Mostra organizzata dalla “Associazione Cento” per celebrare i 115 anni dalla fondazione del Pisa Sporting Club, iniziativa che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa ed alla quale ha presenziato il SindacoMichele Conti, unitamente all’Assessore allo Sport Frida Scarpa, così come erano presenti gli Assessori Raffaele Latrofa e Paolo Pesciatini, oltre ai Consiglieri Maurizio Nerini e Lorenzo Vouk e gli ex giocatori nerazzurri che hanno partecipato come Claudio Di Prete e Luca Cecconi. In rappresentanza della società era presente il Direttore dell’Area Comunicazione Riccardo Silvestri.

di Giovanni Manenti

Una mostra che sarà aperta fino a mercoledì 10 aprile – (fatta salva domenica 7 aprile in cui l’atrio è chiuso) con orario continuativo dalle 7.30 alle 19.30, dove potranno essere ammirati cimeli storici – quali palloni, maglie, scarpe da gioco, le due Coppe Mitropa vinte dal Pisa nel 1985 e 1988 e molto altro – oltre a dei pannelli che riepilogano i fatti salienti di oltre un secolo di Storia nerazzurra, che sono stati osservati con grande attenzione dal Sindaco Michele Conti, accompagnato nelle relative delucidazioni fornite dal Presidente dell’Associazione Cento Fabio Vasarelli.

E’ lo stesso Vasarelli che così commenta l’iniziativa, sottolineando: “Ci è sembrato doveroso, come “Associazione Cento”, festeggiare questi 115 anni di Storia nerazzurra, soprattutto dopo il periodo pandemico, indipendentemente come sempre dai risultati, dalla Categoria, dagli umori e dalla temperatura dell’ambiente, ovviamente ringraziando l’Amministrazione Comunale che ci ha offerto questo spazio, che non è enorme rispetto a tutti i nostri cimeli, ma è comunque sufficiente per dimostrare che la Storia del Pisa è importante, così come ci stiamo impegnando affinché questo futuro Museo previsto all’interno dell’Arena Garibaldi possa realizzarsi quanto prima necessitando di avere a disposizione degli spazi adeguati per archiviare e sistemare le donazioni che arrivano in continuazione. La Mostra che durerà sino al 10 aprile prossimo“, conclude Fabio Vasarelli, “avrà come evento di punta martedì 9 data di fondazione della Società nerazzurra, con la presenza di alcuni ex giocatori e con le Scuole al mattino, in quanto ritengo sia importante trasmettere i valori di storicità e di passione anche alle nuove generazioni, sperando altresì che la collocazione dell’iniziativa nel Centro Storico della città possa portare ad un maggior afflusso di visitatori, essendo aperti tutti i giorni tranne la domenica in quanto l’atrio del Comune è chiuso, visto che questa Mostra non tratta solo di risultati, di Categorie o di soldi, poiché il Calcio può essere veicolato anche attraverso la cultura, la ricerca storica ed i documenti che noi custodiamo gelosamente“.

Non poteva ovviamente mancare l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, la quale ha evidenziato: “Si tratta di un vanto per la città, rappresentando questa Mostra un vero e proprio Museo a Comune aperto, e da parte dell’Amministrazione Comunale non potevamo esimerci dal contribuire ai festeggiamenti di questi 115 anni di Storia nerazzurra attraverso una molteplicità di cimeli e di storia esposti nell’atrio di Palazzo Gambacorti, rappresentando l’orgoglio sportivo della nostra città, ragion per cui invito i cittadini a visitarli essendo ovviamente l’ingresso libero e completamente gratuito, avendo così modo di rivivere oltre un secolo di Storia di questa grande squadra che ha dato prestigio ad un intero territorio. E’ peraltro evidente – prosegue l’Assessore come il maggior ringraziamento debba essere rivolto ai ragazzi della “Associazione Cento” ed al loro Presidente Fabio Vasarelli per la passione che ogni giorno mettono nel ricercare documenti storici della Società nerazzurra attraverso una conoscenza profonda delle varie vicissitudini che ne hanno condizionato il percorso, ragion per cui noi come Amministrazione Comunale siamo orgogliosi di aver collaborato con loro, cercando di portare tantissime scolaresche a visitare la Mostra, magari avendo l’occasione di conoscere alcuni dei giocatori, così come apprendere quelli che sono degli aneddoti e dei racconti relativi agli anni più gloriosi del Pisa Sporting Club. Nella mia veste di Assessore allo Sport – conclude Frida Scarpa, devo occuparmi anche di tutte le altre discipline, che non considero “minori”, bensì meno commerciali per motivi di sponsor, ma indubbiamente per certi versi meno attrattive, anche per la difficoltà di comprendere alcune regole, rispetto al Calcio, che è probabilmente lo Sport più bello e seguito al Mondo, ragion per cui, per invertire la rotta, o quantomeno ridurre il gap, occorre probabilmente un cambio di paradigma culturale, necessitando però da parte delle singole Federazioni e dei Media di unire le forze per promuovere altre Discipline che sono altrettanto meravigliose ed hanno ognuna di loro qualcosa di importante da raccontare per la crescita di tutti noi“.

Last modified: Aprile 6, 2024