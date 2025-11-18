Inaugurata a Pisa la Cattedra Messico: collaborazione accademica con la UNAM

Written by admin• 2:01 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Con una cerimonia ospitata nell’Aula Magna Storica del Palazzo della Sapienza, è stata ufficialmente inaugurata la Cattedra Messico in Scienze Politiche, iniziativa promossa dall’Università di Pisa in collaborazione con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la più rilevante istituzione accademica del Paese. L’accordo segna un ulteriore passo nel rafforzamento dei legami culturali e scientifici tra Italia e Messico, con l’obiettivo di favorire la mobilità di docenti e studenti e di sviluppare progetti condivisi nell’ambito delle scienze politiche e sociali.

All’incontro erano presenti l’Ambasciatore designato del Messico in Italia, Genaro Lozano, e il Console Onorario del Messico a Firenze, Valerio Alecci. La giornata ha visto la firma della Carta di Intenti e una tavola rotonda che ha riunito docenti italiani e messicani su temi di ricerca giuridici, economici, sociologici, politologici e storico-internazionali.

L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali del prorettore per gli affari giuridici Giuseppe Campanelli, del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Andrea Borghini e del direttore della Facultad de Ciencias Políticas y Sociales della UNAM Alejandro Chanona. Successivamente, il professor Vincenzo Mele e il professor Edgar Tafoya (UNAM), rispettivamente coordinatore italiano e messicano della Cattedra, hanno presentato le finalità e le prospettive del progetto.

«È stata una giornata importante per il nostro Dipartimento e per l’Università di Pisa – ha dichiarato il professor Mele –. Con questa inaugurazione entriamo ufficialmente nel gruppo delle tredici Cátedras México attive in Italia. L’iniziativa consolida una collaborazione già avviata, che ha prodotto pubblicazioni congiunte, seminari condivisi, scambi studenteschi e che auspichiamo possa portare anche alla creazione di una laurea magistrale congiunta in studi politici e sociali».

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche Marcello Di Filippo (diritto internazionale), Marcella Aglietti (Storia delle Istituzioni Politiche) e Giovanna Pizzanelli (diritto amministrativo). Hanno portato il proprio contributo anche Dayami De Leon Rico, studentessa borsista dell’UNAM, e Edin Kovacevic, studente della magistrale in Istituzioni, Politica e Società e rappresentante degli studenti.

In collegamento dal Messico sono intervenuti inoltre la professoressa Tamara Martínez Ruíz, psicologa e segretaria per lo sviluppo istituzionale, il professor Massimo Modonesi, storico e politologo, e il professor Daniel Gutiérrez-Martínez, sociologo della cultura, insieme a numerosi studenti.

