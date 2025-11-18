Il matematico Luca Heltai inserito tra gli Highly Cited Researchers 2025

Written by admin• 1:43 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Luca Heltai, professore associato di Analisi Numerica al Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa, è stato inserito tra l’1 per mille degli scienziati più citati e influenti al mondo nel proprio settore. Il riconoscimento arriva dalla lista “Highly Cited Researchers 2025” di Clarivate Analytics, che seleziona le studiose e gli studiosi il cui contributo ha avuto un impatto significativo sulla ricerca internazionale.

La classifica, elaborata dall’Institute for Scientific Information (ISI) di Clarivate, si basa su un rigoroso processo di valutazione che combina analisi quantitative e qualitative dei dati del Web of Science Core Collection. Per il 2025 comprende 6.868 ricercatrici e ricercatori appartenenti a oltre 1.300 istituzioni in 60 Paesi.

«La presenza di ricercatori del nostro Ateneo nella classifica di Clarivate Analytics conferma la capacità di leadership scientifica dell’Università di Pisa», ha dichiarato il prorettore vicario Giuseppe Iannaccone, ricordando come negli ultimi anni il riconoscimento abbia riguardato diversi ambiti, dalla matematica applicata all’entomologia, dalla fisiologia vegetale alla fisica della materia e delle particelle.

«Questo risultato – ha affermato Heltai – è frutto di un lavoro collettivo e dimostra come la collaborazione internazionale e il software open source possano generare ricerca di eccellenza. Strumenti aperti e condivisi hanno un impatto fondamentale sulla comunità scientifica globale».

Le attività di ricerca di Heltai riguardano il calcolo scientifico e l’analisi numerica, con un’attenzione particolare ai metodi e ai software open source per il calcolo ad alte prestazioni. È tra i principali autori e sviluppatori della libreria deal.II, una delle più avanzate piattaforme per la simulazione agli elementi finiti, utilizzata in università, centri di ricerca e aziende di tutto il mondo. Per il contributo alla libreria, nel 2025 ha ricevuto anche il SIAM/ACM Prize in Computational Science and Engineering, che ne riconosce il ruolo nella diffusione di strumenti computazionali di alta qualità.

Laureato in Ingegneria Elettronica all’Università di Pavia e dottore di ricerca in Mathematics and Scientific Computing, Heltai ha svolto attività di ricerca in istituzioni di prestigio come il Courant Institute of Mathematical Sciences di New York, la Penn State University e la SISSA di Trieste, dove ha diretto il Master in High Performance Computing dal 2013 al 2023. Dal 2024 è professore associato all’Università di Pisa e dal 2025 coordina il nuovo Dottorato in High Performance Scientific Computing.

Last modified: Novembre 18, 2025