In arrivo un finanziamento per la lotta al cyberbullismo

8:26 am

SAN GIULIANO TERME – L’amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha ottenuto un finanziamento che andrà a rafforzare la lotta al cyberbullismo dopo aver aderito all’avviso pubblico della Regione Toscana.

“Contro questa pericolosa deriva lavoriamo da tempo nel nostro Comune, in particolare nei nostri due istituti comprensivi nei quali si tengono percorsi di informazione e formazione rivolti ad alunni ed alunne delle due scuole secondaria di primo grado, agli insegnanti e anche ai genitori, in collaborazione con la Polizia postale di Pisa e il progetto la Zattera. Quelli ottenuti sono contributi per la realizzazione, nelle scuole e nelle associazioni sportive, di progetti in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Maggiori consapevolezza e conoscenza sono lo strumento principale per combattere questo fenomeno che spesso ha risvolti tragici”, afferma via social Sergio Di Maio primo cittadino di San Giuliano Terme.

