Progetta il tuo futuro con My English School Pisa:Build Your Career è l’evento dedicato agli studenti universitari e ai giovani lavoratori

Scritto da admin• 8:50 am• Redazionale aziende

Un mese di inglese gratis, per migliorare da subito il proprio profilo occupazionale ed entrare nel mondo del lavoro col piede giusto: torna anche quest’anno Build Your Career, il mese che My English School dedica agli studenti universitari, ai giovani lavoratori e a chi per la prima volta si affaccia nel mondo del lavoro. A loro MyES offre un calendario di iniziative – utili, aperte a tutti e completamente gratuite – che nel mese di marzo si terranno online e in tutte le sedi My English School.

All’evento nazionale aderisce anche My English School Pisa, che nella scuola di Lungarno Mediceo 41 ospiterà una serie di workshop e attività sui temi della ricerca di lavoro, incluse le attesissime sessioni individuali gratuite per migliorare il proprio CV, allenarsi ad affrontare un colloquio in inglese ed evitare gli errori più comuni. In particolare: 14 marzo ore 19:00 con l’approfondimento tematico “Transferable skills”; il 22 marzo alle ore 17:30 con il workshop “Speed Networking” e alle ore 19:00 con l’attività “Success in IELTS”. Ma di job search e ingresso nel mondo del lavoro si parlerà anche nel corso dei laboratori online di giovedì 21 marzo. Si sa che cercare un lavoro è a tutti gli effetti un lavoro: il successo e i numeri delle edizioni precedenti dimostrano che è essenziale saper mettere in risalto la propria professionalità con un buon curriculum, una candidatura efficace e un’impeccabile interview.

My English School regala a tutti i partecipanti un mese per progettare e costruire il proprio futuro: fondamentale innanzitutto potenziare il proprio inglese, grazie a un mese omaggio di lezioni e attività in lingua che MyES regala agli studenti universitari e a chi cerca impiego. Un’occasione imperdibile anche per testare in prima persona l’efficacia di MySmart English®, un approccio didattico di altissimo livello che garantisce risultati immediati e duraturi e che abbina didattica tradizionale a un’intensa attività di conversazione in piccoli gruppi, sotto la guida di insegnanti madrelingua e native level certificati.

Per prenotare il tuo mese di inglese omaggio o la tua attività Build Your Career, o se vuoi saperne di più sui corsi di inglese a Pisa, contatta la sede MyES al 050 639 0716 o passa dalla scuola di 41.

Last modified: Marzo 8, 2024

Tag: scuola di inglese