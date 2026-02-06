Al “Bentegodi” finisce senza reti tra Verona e Pisa che rimangono ultimi in classifica

Written by admin• 8:34 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Verona e Pisa proseguono il loro cammino in campionato a braccetto all’ultimo posto in classifica. Finisce 0-0 al “Bentegodi” con un palo per parte e poche emozioni in una gara brutta e con molti errori da una parte e dall’altra. Meglio il Verona per circa un’ora, poi nell’ultima parte il Pisa si e fatto preferire andando vicino al gol prima con il palo di Moreo e poi con la grande occasione di Meister respinto da Montipò.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Tra i pali della porta nerazzurra c’è ancora Scuffet. Il trio difensivo è formato da capitan Caracciolo, Canestrelli e Bozhinov. Sulla linea mediana al fianco di Aebischer c’è Loyola. Sugli esterni la conferma di Touré a destra e Angori a sinistra. In attacco alle spalle dell’unica punta Durosinmi, ci sono Moreo e Stojilkovic che alla fine viene preferito a Matteo Tramoni. Semper, Vural, Denoon e Albiol sono indisponibili e rimasti a Pisa. Partono dalla panchina Juan Cuadrado tornato a disposizione e l’ultimo arrivo Samuel Illing-junior. Nel Verona il tecnico Paolo Sammarco orfano dello squalificato Sarr riparte dal 3-5-2 ereditato da mister Paolo Zanetti. Tra i pali c’è Montipò In difesa spazio a Nelsson, Slotsager e il nuovo acquisto Edmundsson. A centrocampo ballottagio ci sono Lovric e Al-Musrati con Niasse e Frese esterni di fascia. In attacco spazio allo scozzese Kieron Bowie in coppia con Orban.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia bianca, Verona nella classica maglia gialloblù. Sono una trentina i tifosi del Pisa presenti al “Bentegodi”. Ricordiamo che la trasferta era vietata per i residenti a Pisa e Provincia.

Subito una rimessa laterale per il Pisa battuta lunga da Canestrelli, la spizzata sottomisura di Durosinmi, per la deviazione di Tourè che non impatta bene, palla debole tra le braccia di Montipò. La risposta del Verona al 3′ è in una transizione a centrocampo, che trova a sinistra Frese, che calibra un traversone troppo potente, che attraversa tutta l’area e termina fuori dalla parte opposta.

Il Pisa sembra ben messo bene in campo. Buona transizione di Moreo palla a destra per Durosinmi, cross in mezzo il Verona si salva in angolo. Dalla bandierina Aebischer molto bene, per la spizzata di Moreo sul primo palo, il Verona si salva ancora per la deviazione di Edmundsson. Gara bloccata, molti gli errori da una parte e dall’altra. Ci prova per il Verona Orban, ma il suo destro termina altissimo. Al 20′ Stojilkovic va in pressing su Montipò in scivolata. E’ lui ad avere la peggio ed è costretto ad uscire medicato dallo staff medico nerazzurro. Sammarco vorrebbe il giallo per l’intervento dell’81 nerazzurro, ma Doveri fa riprendere il gioco senza nessun provvedimento disciplinare. Il Verona conquista due angoli consecutivi. Sul secondo calciato da Lovric, Orban è solo sul secondo palo, ma non trova la sfera. E’ un momento delicato per il Pisa, mister Hiljemark se ne accorge e predica unità alla squadra. Gli scaligeri vanno in pressione. Prima Bozhinov e poi Durosinmi si rifugiano in corner. Il Verona però non sfrutta i tiri dalla bandierina. Moreo è il primo ammonito del match per un fallo ai 25 metri su Lovric in scivolata. Si incarica della battuta Orban, che con un destro a giro supera la barriera, Scuffet è battuto, ma è salvato dal palo. Si salva ancora il Pisa che continua nel suo momento di sofferenza.

Il Verona sulle ali dell’entusiasmo continua ad attaccare e conquista il sesto corner. Dalla bandierina Lovric trova Orban al centro dell’area che disturba l’uscita di Scuffet con il colpo di testa, Bozhinov salva sulla linea, ma Doveri ferma tutto e assegna punizione al Pisa per carica sul portiere. Nel Verona si fa male Bernade, ma rimane in campo e stringe i denti. Sono tre i minuti di recupero assegnati dall’arbitro. Nel finale di primo tempo il Pisa cerca di venire in avanti sfruttando un fallo laterale di Canestrelli, la palla però viene allontanata dalla difesa gialloblù. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

IL SECONDO TEMPO. Hiljemark ad inizio ripresa lascia negli spogliatoi Durosinmi ed inserisce Leris. Due cambi per Sammarco. dentro Serdar e Bradaric, fuori l’acciaccato Bernede e Frese. La prima palla è per il Verona. Serdar verticalizza per Bowie, palla troppo lunga, Scuffet può uscire e anticipare l’attaccante scozzese. Dall’altra parte è Aebischer che a provare ad innescare Stojilkovic, anticipato però da Edmundsson. Moreo ruba palla sull’out sinistro, il suo cross però non è preciso e la difesa scaligera spazza. Ancora Pisa pochi istanti dopo con la profondità di Moreo per Stojilkovic il quale prova una conclusione di sinistro che termina sul fondo. Tiro sbilenco dell’attaccante svizzero prelevato dal Cracovia che sicuramente poteva fare meglio. Nel frattempo Bozhinov si accascia a terra. Problemi ad una caviglia che costringe ad uscire l’ex difensore dell’Aversa. Alla ripresa del gioco Caracciolo apre a sinistra per Stojilkovic, cross sul primo palo, dove Moreo non riesce ad intervenire. Brutta palla persa ancora da Aebischer, che favorisce la ripartenza del Verona, per fortuna senza esito. Tourè cerca di mettersi in proprio con una bella azione personale. Buon cross da sinsitra di Angori che però attraversa tutta l’area scaligera. Sul settore di destra bel dribbling di Leris che salta secco Edmundsson, l’azione però sfuma. Nel frattempo Hiljemark richiama Bozhinov ed inserisce Calabresi e Stojilkovic rilevato da Meister. Sammarco inserisce Lirola e richiama Niasse. Ci prova il Pisa con una rimessa laterale, serie di rimpalli in area alla fine Montipò si impossessa della sfera. Altro cambio per il Pisa: dentro Marius Marin, fuori Felipe Loyola. Molti errori in una gara con pochi sussulti. La paura di sbagliare condiziona tutti i ventidue in campo. Grande occasione per il Pisa (80′): dall’angolo calciato da Aebischer, grande stacco di Moreo, Montipò è battuto, ma ancora una volta il legno salva il Verona e sulla respinta da due passi Canestrelli non riesce il tap-in da due passi. Verona in difficoltà con il Pisa che sembra averne di più in questo finale. Ultimo cambio per il Verona: fuori Lovric, dentro Harroui. Ma è ancora il Pisa a rendersi pericoloso: break di Marin con una grande ripartenza, palla che dopo la respinta di Edmundsson, termina sui piedi di Meister che apre il piattone, tiro troppo centrale, respinto da Montipò. Grande occasione per il Pisa. Peccato. Il numero nove nerazzurro poteva fare sicuramente meglio. Nel frattempo Marin si becca il giallo. Saranno quattro i minuti di recupero. Il Pisa prova ad attaccare. Marin ci prova dal limite, il suo destro è respinto dal corpo di Edmundsson. E’ l’ultima azione della partita. Finisce 0-0.

VERONA – PISA 0-0

VERONA (3-5-2): 1 Montipò; 19 Slotsager, 15 Nelsson, 5 Edmundsson; 36 Niasse (69′ 14 Lirola), 4 Lovric (84′ 21 Harroui), 73 Al-Musrati, 24 Bernede (46′ 8 Serdar), 3 Frese (46′ 12 Bradaric); 16 Orban (81′ 25 Mosquera), 18 Bowie. A disp. 34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 26 Popovic, 70 Fallou, 8 Serdar, 11 Akpa-Akpro, 41 Isaac, 25 Mosquera, 90 Vermesan. All. Paolo Sammarco.

PISA (3-4-2-1): 22 Scuffet, 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 2 Bozhinov (68′ 33 Calabresi); 15 Touré, 35 Loyola (75′ 6 Marin), 20 Aebischer, 3 Angori; 32 Moreo, 81 Stojilkovic (68′ 9 Meister); 17 Durosinmi (46′ 7 Leris). A disp. 12 Nicolas, 34 Guizzo, 8 Hojholt, 10 Tramomi, 11 Cuadrado, 14 Akinsanmiro, 19 Illing-junior, 23 Stengs, 26 Coppola, 36 Piccinini, 99 Lorran. All Oscar Hiljemark.

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma 2 (Ass. Baccini – Colarossi). Quarto uomo: Massimi. VAR Nasca AVAR Di Bello

NOTE: serata fresca, terreno in buone condizioni. Ammoniti Moreo (P), Marin (P), Serdar (V). Angoli 8-4. Rec pt 3′; st 4′

