10:44 am

PISA – Il team Usar (Urban Search And Rescue) dei Vigili del Fuoco è stato impegnato per tutta la notte ad Antiochia per le ricerche di dispersi sotto le macerie di una palazzina di cinque piani completamente crollata. In azione anche i nuclei cinofili VF.

La situazione operativa resta molto complessa per gli enormi danni causati dalla scossa di domenica. Ultimato il campo base del contingente italiano ad Hatay.

Last modified: Febbraio 8, 2023